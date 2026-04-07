Logo
Large banner

Главна лука Бахреина привремено обуставља рад пред Трампов рок за Иран

Аутор:

АТВ
07.04.2026 22:06

Коментари:

0
Фото: Tanjug/Planet Labs PBC via AP

Главна лука Бахреина, лука Халифа бин Салман, обуставиће привремено рад од раних јутарњих сати у сриједу, уочи америчког рока за договор с Ираном или могуће нападе на цивилну инфраструктуру, саопштили су данас оператери луке.

Према саопштењу компаније APM Terminals Bahrain, "операције ће бити привремено обустављене од раних сати 8. априла", преноси Ал Арабија.

илу-свештеник-06042026

Друштво

- Континуирано прилагођавамо наше активности околностима и, као резултат тога, у претходним недјељама смо привремено обустављали рад када је било потребно - наводи компанија у саопштењу.

Истовремено, Кувајт је позвао становнике да избјегавају излазак из кућа од поноћи до јутра у сриједу, неколико сати прије америчког рока за Иран.

- Министарство унутрашњих послова обавјештава грађане и становнике да је кључно да остану код куће и не излазе, осим у апсолутно хитним случајевима, од поноћи у уторак, 7. априла, до 6 сати у сриједу, 8. априла - наводи се у званичном саопштењу подијељеном на платформи Икс.

Каран Додик и Цвијановић на Форуму

Република Српска

Амерички предсједник Доналд Трамп запријетио је раније данас Ирану да ће "читава (једна) цивилизација вечерас умријети" подсјећајући на рок који је дао Техерану да одблокира Ормуски мореуз.

- Вечерас ће бити важан тренутак у свјетској историји. Читава (једна) цивилизација ће умријети вечерас и никада се више неће вратити. Али, можда може да се догоди и нешто револуционарно дивно, ко зна - поручио је Трамп.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бахреин

Иран

Израел Иран

Америка

Ормуски мореуз

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner