Бијела кућа негира спекулације о употреби нуклеарног оружја у Ирану

07.04.2026 19:13

Бијела кућа у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Бијела кућа одбацила је данас наводе са друштвених мрежа да би администрација председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа могла да употреби нуклеарно оружје против Ирана, што је амерички потпредсједник Џеј Ди Венс, како се наводи на друштвеним мрежама, наводно наговијестио у својим изјавама.

"Имамо средства у нашем арсеналу која за сада нисмо одлучили да употребимо. Председник Сједињених Америчких Држава може да донесе одлуку о њиховој употреби и учиниће то ако Иранци не промене своје понашање", рекао је Венс новинарима раније данас у Мађарској, наводи ЦНН.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Вашингтон у потпуности уз Будимпешту и Орбана

Та изјава, заједно са упозорењем председника Доналда Трампа на друштвеној мрежи Трутх Социал да ће "читава (једна) цивилизација нестати вечерас", подстакла је спекулације на интернету да је Венс мислио на могућност употребе нуклеарног оружја.

Налог Бијеле куће за брзо реаговање на мрежи Икс одговорио је на објаву налога повезаног са демократама у којој се тврди да Венс "наговештава да би Трамп могао да употреби нуклеарно оружје", поруком да "апсолутно ништа у његовој изјави то не имплицира".

Бијела кућа

Вашингтон

Америка

Иран

нуклеарно оружје

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Србија

Тзв. косовска полиција ухапсила два поштара јер су разносили српску пошту?

8 ч

0
Сташа Кошарац даје изјаву за новинаре након панел-дискусије у Банском двору у Бањалуци.

БиХ

Кошарац: Панел-дискусија прилика да се покаже опредијељеност Српске за сарадњу са САД

8 ч

0
Парадајз

Савјети

Посадите ову биљку поред парадајза: Отјераће све штеточине

8 ч

0
Сања Вулић даје изјаву за новинаре након панел-дискусије у Банском двору у Бањалуци.

БиХ

Вулић: Трамп Млађи одушевљен Српском и њеним потенцијалом

8 ч

0

Више из рубрике

Трамп: Вашингтон у потпуности уз Будимпешту и Орбана

Свијет

Трамп: Вашингтон у потпуности уз Будимпешту и Орбана

8 ч

0
Змија

Свијет

Шок снимак: Дјевојчица избацује огромну змију из куће

9 ч

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Свијет

Нетанјаху: Све јачим интензитетом рушимо ирански режим

9 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

У болници завршила 73 студента: Изненада им позлило током ноћи

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

