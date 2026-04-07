Бијела кућа негира спекулације о употреби нуклеарног оружја у Ирану

Бијела кућа одбацила је данас наводе са друштвених мрежа да би администрација председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа могла да употреби нуклеарно оружје против Ирана, што је амерички потпредсједник Џеј Ди Венс, како се наводи на друштвеним мрежама, наводно наговијестио у својим изјавама.
"Имамо средства у нашем арсеналу која за сада нисмо одлучили да употребимо. Председник Сједињених Америчких Држава може да донесе одлуку о њиховој употреби и учиниће то ако Иранци не промене своје понашање", рекао је Венс новинарима раније данас у Мађарској, наводи ЦНН.
Та изјава, заједно са упозорењем председника Доналда Трампа на друштвеној мрежи Трутх Социал да ће "читава (једна) цивилизација нестати вечерас", подстакла је спекулације на интернету да је Венс мислио на могућност употребе нуклеарног оружја.
Налог Бијеле куће за брзо реаговање на мрежи Икс одговорио је на објаву налога повезаног са демократама у којој се тврди да Венс "наговештава да би Трамп могао да употреби нуклеарно оружје", поруком да "апсолутно ништа у његовој изјави то не имплицира".
