Посадите ову биљку поред парадајза: Отјераће све штеточине

Тајна врхунског рода није у скупој хемији, већ у томе кога бирате за прву комшију у леји. Искусни баштовани знају да једна обична, старинска цвјетница чини чуда ако се нађе поред парадајза. Она дјелује као природни штит који растјерује напасти, чисти земљу од паразита и помаже биљци да сву снагу усмјери на плод.
Резултат су крупнији, здравији и неупоредиво слађи плодови, баш онакви какве памтимо из бакиних башта.
Говоримо о кадифи, цвијету који је права мала лабораторија у служби пољопривреде. Њен специфичан мирис, који је инсекте јасан сигнал за узбуну, чува ваш парадајз 24 сата дневно, без иједног милилитра отрова.
Кадифа није само обичан цвијет; она је права мала хемијска фабрика у служби пољопривреде. Њен коријен лучи супстанце које дјелују као природни репелент за нематоде – ситне црве у земљи који нападају коријен парадајза и исцрпљују биљку. Када се нађе поред парадајза, она чисти тло и омогућава биљци да сву своју енергију усмјери на раст плодова умјесто на борбу са паразитима.
Осим што чисти земљу, кадифа својим јарким бојама привлачи корисне инсекте, попут бубамара, које су природни непријатељи биљних ваши. То значи да ћете имати читаву „војску“ која чува ваш парадајз, а да нисте употријебили ни грам отрова. Резултат је здравија биљка, јачи листови и плодови који су потпуно природни и безбједни за јело директно са гране.
Многи се питају како један цвијет може да утиче на то да парадајз буде слађи. Одговор лежи у балансу који кадифа ствара у микро-екосистему ваше баште. Када биљка парадајза расте без стреса који изазивају штеточине, она производи више шећера у својим плодовима.
Присуство кадифе такође побољшава опште здравље земљишта, што се директно одражава на арому. Парадајз који расте уз оваквог пратиоца има дебље месо, интензивнију боју и онај старински, пун укус који се памти.
Да бисте извукли максимум из ове природне сарадње, битно је како распоређујете биљке. Најбољи ефекат се постиже ако кадифе садите у цик-цак линији између струкова парадајза или као заштитни појас око саме леје.
Размак: Немојте их садити преблизу стаблу парадајза како не би „гушиле“ коријен, али нека буду довољно близу да се њихови мириси преплићу.
Сунце: Обје биљке обожавају директно сунце, па бирајте најсвјетлије дијелове баште.
Заливање: Када заливате парадајз, слободно залијте и кадифе – оне су отпорне, али ће уз мало пажње цвјетати све до првих мразева, пружајући заштиту цијело љето.
Ако сте закаснили са садњом из сјемена, увијек можете купити готове расаде у саксијама и једноставно их пресадити директно у леју. Видјећете промјену већ након неколико дана – биљке ће изгледати свјежије, а штеточине ће једноставно нестати.
Једном када уведете кадифу у своју башту, више се никада нећете вратити на старо. Осим што ћете имати здравије поврће, ваша башта ће изгледати прелијепо, шарена и пуна живота. На јесен, када сезона прође, немојте бацати остатке кадифе. Можете их уситнити и прекопати заједно са земљом – то ће додатно обогатити тло и припремити га за сљедећу годину.
Овај стари баштовански трик је доказ да природа има рјешење за сваки проблем, само је потребно знати кога поставити поред парадајза.
Испробајте ово већ ове сезоне и спремите се за род који ће бити понос ваше породице. Слатки, здрави и крупни плодови биће најбоља награда за овај мали труд који мијења све.
