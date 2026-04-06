Додајте лист ловора у луковину и јаја ће бити љепша него икад

Аутор:АТВ
Коментари:0
Фарбање јаја у луковини је традиција која се преноси с кољена на кољено, али многе домаћице не знају да један мали додатак мијења све.
Сви се сјећамо кухиња наших бака које су мирисале на прољеће и природне боје.
Иако данас полице продавница бљеште од вјештачких боја и наљепница, многе жене се враћају коријенима.
Овај метод остаје неприкосновен за оне који желе здрава и уникатна ускршња јаја.
Међутим, често нам се чини да су та јаја превише обична или да боја није довољно засићена. Откривамо вам трик који мијења све, а захтјева само један додатни листић биљке коју вјероватно већ имате, преноси Б92.
Природно бојење није само традиција, већ и питање здравља ваше породице. Љуска јајета је порозна, што значи да хемијске боје често продиру унутра, право до онога што једемо. Када користите љуске црног лука, добијате прелијепе нијансе од златне до тамне рђе, потпуно безбједно.
Осим тога, јаја кувана на овај начин имају посебан сјај који се тешко постиже куповним кесицама.
Многи мисле да је тајна само у количини луковине, али прави мајстори додају лист ловора. Вјеровали или не, етерична уља из ловора помажу да се пигмент из лука боље “веже” за љуску.
Довољно је да у шерпу са водом и луковином убаците 3 до 4 листа ловора на самом почетку кувања.
Резултат ће бити дубока, богата боја са благим преливима који изгледају као да сте користили професионалне технике. Ловор такође даје јајима суптилан, пријатан мирис који се савршено уклапа у празничну атмосферу.
Први корак је да сакупите довољно материјала, биће вам потребне љуске од бар 1 килограм црног лука. Јаја би требало да буду собне температуре како не би попуцала током нагле промјене топлоте.
У шерпу поредајте љуске, додајте кашику соли и двије кашике алкохолног сирћета за интензитет.
Поредајте јаја тако да буду потпуно прекривена водом и љускама, а затим додајте онај један листић ловора. Кувајте на тихој ватри око 12 до 15 минута од тренутка када вода прокључа, преноси ''Aloonline''.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
17 ч0
Свијет
17 ч0
БиХ
17 ч0
Сцена
17 ч0
Савјети
21 ч0
Савјети
22 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму