Психолог открива тест од 30 секунди који показује да ли треба да дате отказ

Одлука да ли дати отказ једна је од највећих одлука у животу, али психолог и стручњак за психометрију на радном мјесту Џорџ Сик осмислио је тест од 30 секунди који би вам могао помоћи да одлучите да ли је вријеме за промјену.
Многи људи остају на истом послу годинама јер им је познат и безбједан, али овај кратки тест, тврди психолог, може показати колико сте задовољни својом каријером.
У разговору за Метро, Сик је објаснио да се тест заснива на поређењу вашег тренутног посла са оним у којем сте били најсрећнији. Први корак је да се сјетите посла који вам је донио највише задовољства и да запишете пет кључних вриједности које повезујете са тим периодом.
Ове вриједности треба да буду позитивне. Примјери укључују креативност, слободу, етику, сигурност, аутономију и стабилност. Када идентификујете својих пет вриједности, прођите кроз њих једну по једну и процјените колико су присутне на вашем тренутном радном мјесту. Ако само неколико ових вриједности одговара вашој тренутној улози, то би могао бити знак да је време за промјену.
„Циљ је дати смисао и мјеру оним аспектима рада које је тешко објаснити, као што је задовољство које превазилази плату и титулу“, објаснио је Сик.
„Важно је да се сјетите посла на којем сте били најсрећнији или тренутака када сте осјећали највише задовољства. Како сте се тада осјећали? Да ли је то био посао о коме сте били поносни када сте другима причали? Посао на којем су вам дани пролетјели? Одговори на ова питања откриће обрасце у вашој каријери који се могу свести на кључне карактеристике“, рекао је он.
Додао је да исте увиде можете стећи и посматрајући шта вас мотивише у вашој тренутној улози - на примјер, да ли више волите састанке и тимски рад, што указује на сарадњу, или рад са мање састанака и више независности, што указује на аутономију.
Ако препознајете ове знакове, вјероватно сте имали тешко дјетињство
Психолог такође нуди једноставно тумачење резултата: „Ако су испуњене све ваше основне вриједности, или четири од пет, вјероватно ћете бити задовољни на том радном мјесту, чак и ако постоје свакодневне тензије или проблеми које би надређени могао да ријеши. Међутим, ако су испуњене само три вриједности или мање, мало је вјероватно да ће се ситуација на послу значајно побољшати и можда је вријеме да кренете даље.“
Иако је напуштање посла велика одлука о којој вреди консултовати се са вољенима, овај брзи тест може послужити као користан алат за процјену стварног задовољства послом.
