Стручњаци откривају колико је безбједно пити воду од јуче

Стручњаци упозоравају да вода која стоји дуже од 12 сати може постати погодно окружење за развој бактерија, али истичу да је у већини случајева ипак безбједна за пиће ако није била контаминирана.
Наводе да постоји граница када је за здравље боље просути ту чашу воде и узети нову.
Кристен Смит, дијететичарка и портпаролка Академије за исхрану и дијететику, рекла је да се лично придржава правила од 12 сати за чашу воде. Након 12 сати, наточи нову чашу. Ипак, наводи да се вода стара један дан може попити „све док није била изложена контаминантима или остављена непокривена“, преноси нет.хр.
Микробиолог Џејсон Тетро, познатији као „The Germ Guy“, такође сматра да је 12 сати граница за пијење воде која је стајала. Према њему, проблем не долази толико из ваздуха, већ из саме чесме.
Једно истраживање показало је да се концентрација бактерија у води повећава преко ноћи, а ријетко кориштене чесме могу садржавати веће количине бактерија.
„Током првих 12 сати нема довољно ‘хране’ да би се бактерије значајно размножиле“, рекао је Тетро. „Након тога, услови за њихов раст постају повољнији.“
Другим ријечима, вода од претходне вечери вјероватно је безбједна за пиће. Међутим, ако је стајала цијели дан, боље је наточити нову, јер постоји ризик од гастроинтестиналних проблема.
„Вода стара један дан постаје погодно окружење за развој микроорганизама“, упозорио је Тетро.
Дијељење воде с другима додатно повећава ризик.
„Када пијете директно из боце или чаше, бактерије из уста прелазе у течност и могу се размножавати“, рекла је Смит. „Зато је боље попити воду одмах него је остављати за касније, нарочито ако је дијелите с неким.“
Коришћење флаширане воде може донекле продужити рок, јер је дизајнирана да спорије развија бактерије.
Ипак, стручњаци наглашавају да је у сваком случају боље попити и старију воду него остати дехидриран.
„Ако вам је то једина опција, боље је пити него не пити уопште“, закључила је Смит.
