Јапан направио "нафту од воде"!

Аутор:

АТВ
31.03.2026 17:49

Вијест да је Јапан „направио нафту из воде“ звучи као почетак енергетске револуције која би могла да избрише зависност свијета од фосилних горива. Међутим, иза виралних наслова крије се знатно сложенија, али и далеко реалнија прича о будућности енергетике.

Јапанска енергетска компанија ЕНЕОС заиста је успјела да произведе течно гориво користећи угљен-диоксид и водоник. У пракси, то значи да се CO₂ из ваздуха или индустријских постројења хвата и комбинује са водоником који се добија из воде, најчешће путем електролизе. Резултат тог процеса је синтетичко гориво које може да се користи у постојећим моторима и инфраструктури, без потребе за великим технолошким промјенама у транспорту. Управо та компатибилност чини ову технологију посебно интересантном за секторе попут авијације и поморског саобраћаја, гдје електрификација иде споро и скупо.

Ипак, идеја да је ријеч о „нафти из воде“ више је медијска поједностављена интерпретација него стварна слика. Кључни елемент у овој причи је водоник, чија производња захтијева огромне количине енергије. Ако та енергија долази из обновљивих извора, онда говоримо о готово затвореном угљеничном циклусу у којем се CO₂ рециклира и враћа у употребу. Али ако долази из фосилних извора, губи се највећи дио климатске користи.

Управо ту лежи и највећи изазов. Иако је технологија доказана, њена комерцијална одрживост и даље је под великим знаком питања. Трошкови производње синтетичког горива вишеструко су већи од цијене класичне нафте, а потребна инфраструктура за масовну производњу и дистрибуцију тек треба да се развије. То је и разлог због којег је јапански пројекат, и поред технолошког успјеха, за сада стављен на чекање.

Са економског становишта, ова технологија више говори о правцу у којем се глобална енергетика креће него о брзом рјешењу. У условима нестабилних тржишта нафте, геополитичких тензија и притиска на смањење емисија, е-горива представљају потенцијални мост између фосилне и нискоугљеничне економије. Њихов развој може да омогући државама које немају сопствене енергетске ресурсе да производе гориво локално, користећи обновљиву енергију и доступне сировине.

За сада, међутим, синтетичко гориво остаје технологија будућности која још тражи своју економску логику. Пут од лабораторије до тржишта показује се као најскупљи дио енергетске транзиције. Оно што је сигурно јесте да је Јапан још једном показао да границе између науке и индустрије постају све тање, али и да свака енергетска иновација мора да прође тест тржишта прије него што промијени свијет.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

