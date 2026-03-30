Да ли су ботови и АИ преузели интернет?

Аутоматизовани саобраћај на интернету у 2025. години растао је готово осам пута брже од активности стварних корисника, показало је ново истраживање из области сајбер безбједности.
Подаци указују на то да вјештачка интелигенција и ботови све више преузимају контролу над дигиталним простором, мијењајући начин на који интернет функционише.
Према извјештају State of AI Traffic, компаније која се бави сајбер безбједношћу, аутоматизовани саобраћај подразумјева све интеракције које генеришу софтверски системи, укључујући алате засноване на вјештачкој интелигенцији, а не људи. Такав промет нагло је порастао јер све више корисника користи AI асистенте за свакодневна питања, претрагу информација и комуникацију.
Ширење савремених AI система имало је кључну улогу у овом тренду. Велики језички модели, попут ChatGPT-ја, Claude-а и Gemini-ја, значајно су допринијели расту аутоматизованог саобраћаја, који је током 2025. године порастао за чак 187 одсто.
Истраживање је засновано на огромној количини података прикупљених путем платформе за заштиту од дигиталних пријетњи, која је анализирала више од квадрилона интеракција корисника. Ипак, стручњаци наглашавају да је прецизно мјерење аутоматизованог саобраћаја на целом интернету веома сложен задатак, јер не постоји јединствена база података која обухвата све активности.
Посебну пажњу истраживачи су посветили такозваним АИ агентима, програмима који могу самостално извршавати задатке у име корисника. Њихова употреба нагло је порасла, па је током 2025. забележен раст саобраћаја од скоро 8.000 процената.
Аутоматизовани промет данас укључује бројне популарне функције, попут паметних AI прегледа у претрази, аутоматског попуњавања података и других дигиталних алата. Важно је нагласити да такав саобраћај није нужно штетан, напротив, често помаже корисницима да брже дођу до информација и ефикасније обаве задатке.
Стручњаци већ годинама прате раст аутоматизованог саобраћаја, нарочито од појаве генеративне вјештачке интелигенције 2022. године. Према процјенама, ботови су и раније чинили значајан дио интернет промета, али је развој АИ технологије додатно убрзао овај тренд.
Постоје предвиђања да би вјештачка интелигенција и ботови могли потпуно надмашити људски саобраћај на интернету већ до 2027. године. Разлог за то је све већа потреба AI система за подацима, као и њихова способност да самостално комуницирају, претражују и обрађују огромне количине информација.
Овај тренд јасно показује да интернет улази у нову фазу развоја у којој аутоматизовани системи имају све већу улогу. Људи и даље користе мрежу, али све чешће преко AI алата који преузимају дио комуникације и обраде података.
Другачије речено, дигитални свијет се мијења брже него икада, а вјештачка интелигенција постаје један од главних покретача тог процеса, пише CNBC.
