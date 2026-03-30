Logo
Large banner

Да ли су ботови и АИ преузели интернет?

Аутор:

АТВ
30.03.2026 11:43

Коментари:

0
Фото: pexels/Tara Winstead

Аутоматизовани саобраћај на интернету у 2025. години растао је готово осам пута брже од активности стварних корисника, показало је ново истраживање из области сајбер безбједности.

Подаци указују на то да вјештачка интелигенција и ботови све више преузимају контролу над дигиталним простором, мијењајући начин на који интернет функционише.

Према извјештају State of AI Traffic, компаније која се бави сајбер безбједношћу, аутоматизовани саобраћај подразумјева све интеракције које генеришу софтверски системи, укључујући алате засноване на вјештачкој интелигенцији, а не људи. Такав промет нагло је порастао јер све више корисника користи AI асистенте за свакодневна питања, претрагу информација и комуникацију.

Велики језички модели покренули раст

Ширење савремених AI система имало је кључну улогу у овом тренду. Велики језички модели, попут ChatGPT-ја, Claude-а и Gemini-ја, значајно су допринијели расту аутоматизованог саобраћаја, који је током 2025. године порастао за чак 187 одсто.

Истраживање је засновано на огромној количини података прикупљених путем платформе за заштиту од дигиталних пријетњи, која је анализирала више од квадрилона интеракција корисника. Ипак, стручњаци наглашавају да је прецизно мјерење аутоматизованог саобраћаја на целом интернету веома сложен задатак, јер не постоји јединствена база података која обухвата све активности.

Нагли раст АИ агената

Посебну пажњу истраживачи су посветили такозваним АИ агентима, програмима који могу самостално извршавати задатке у име корисника. Њихова употреба нагло је порасла, па је током 2025. забележен раст саобраћаја од скоро 8.000 процената.

Аутоматизовани промет данас укључује бројне популарне функције, попут паметних AI прегледа у претрази, аутоматског попуњавања података и других дигиталних алата. Важно је нагласити да такав саобраћај није нужно штетан, напротив, често помаже корисницима да брже дођу до информација и ефикасније обаве задатке.

Ботови би ускоро могли надмашити људе

Стручњаци већ годинама прате раст аутоматизованог саобраћаја, нарочито од појаве генеративне вјештачке интелигенције 2022. године. Према процјенама, ботови су и раније чинили значајан дио интернет промета, али је развој АИ технологије додатно убрзао овај тренд.

Постоје предвиђања да би вјештачка интелигенција и ботови могли потпуно надмашити људски саобраћај на интернету већ до 2027. године. Разлог за то је све већа потреба AI система за подацима, као и њихова способност да самостално комуницирају, претражују и обрађују огромне количине информација.

Интернет се убрзано мијења

Овај тренд јасно показује да интернет улази у нову фазу развоја у којој аутоматизовани системи имају све већу улогу. Људи и даље користе мрежу, али све чешће преко AI алата који преузимају дио комуникације и обраде података.

Другачије речено, дигитални свијет се мијења брже него икада, а вјештачка интелигенција постаје један од главних покретача тог процеса, пише CNBC.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вјештачка интелигенција

интернет

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner