Погинуо мушкарац који је уходио познату пјевачицу - прегазио га воз

30.03.2026 11:19

Били Ајлиш
Фото: Printscreen/Youtube/CBS Sunday Morning

Пренел Русоу (30), јавности познат као вишегодишњи прогонитељ поп звијезде Били Ајлиш, погинуо је на Лонг Ајланду након што га је ударио воз током ранојутарњег џогинга.

Несрећа се догодила у мјесту Вестбери, када је на Русоуа налетјела композиција компаније Лонг Исланд Раил Роад, а локалне власти за сада овај догађај третирају као трагичан несрећан случај.

Године страха и судске забране

Русоу је годинама био извор огромног стреса за Били Ајлиш и њену породицу. Његова опсесија кулминирала је 2020. године, када је у више наврата покушао да упадне на посјед породице Ајлиш у Лос Анђелесу. Због непредвидивог и агресивног понашања, суд му је тада изрекао трогодишњу забрану приласка, али то није у потпуности зауставило његове бизарне поступке.

Читао књигу на веранди и причао сам са собом

Судска документација открила је узнемирујуће детаље његових посјета. Русоу се константно појављивао пред вратима певачицине куће, игноришући молбе њеног оца, Патрика О'Конела, да оде. У једном од најбизарнијих инцидената, он је сатима сједио на њиховој веранди, наглас читајући књигу и водећи монологе, да би се касније, под окриљем ноћи, враћао и скривао иза зидова дворишта.

Сама Били Ајлиш је ове ситуације описала као "изузетно застрашујуће", истичући да се због њега више није осјећала безбједно ни у сопственом дому.

Вулгарне поруке и цртежи на мрежама

Његова фиксација пјевачицом била је видљива и на друштвеним мрежама. На свом Инстаграм профилу Русоу је дијелио цртеже са ликом Били Ајлиш, уз загонетне и често вулгарне поруке попут: "У сваком случају, волим те к.... то је све".

Ова мрачна сага о ухођењу, која је трајала годинама упркос интервенцијама полиције и суда, добила је свој дефинитиван и језив епилог на шинама Лонг Ајланда. Детаљи несреће се и даље испитују, али вијест о његовој смрти доноси крај једне од најдужих траума кроз које је млада звијезда прошла током своје каријере, преноси Информер.

