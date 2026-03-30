Ово је фатална плавуша у загрљају Дарка Лазића

Дарко Лазић прије неколико дана нашао се у загрљају фаталне Хрватице Бете Судар.
На друштвеним мрежама појавили су се видеоснимци на којима је Лазића очарала све популарнија пјевачица из Хрватске, коју многи виде као насљедницу Барбаре Бобак и Бресквице.
Ова атрактивна плавуша својим стасом, снажним гласом и упечатљивим наступима посљедњих мјесеци осваја публику широм региона, а њен шарм није оставио равнодушним ни Лазића.
На заједничком наступу у Љубљани, Дарко је имао само ријечи хвале за Бету, истичући њен изглед и пјевачке квалитете, а током извођења неколико дуета нашли су се и у присном загрљају на сцени.
Заједно су извели хитове попут "Кафанска пјевачица“ Жељка Самарџића, "Чик погоди“ Лепе Брене, као и "Кад замиришу јорговани“ Дине Мерлина и Весне Змијанац.
Њихови дуети награђени су и издашним бакшишем, а није искључено ни да би у будућности могли снимити заједничку пјесму, пише портал "Независне".
