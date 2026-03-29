Полиција привела Ацу Лукаса

Аутор:

АТВ

29.03.2026

16:29

Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци
Пјевач Аца Лукас приведен је од стране граничне полиције у Гетеборгу, јављају медији у Србији.

Лукас је требало да одржи концерт вечерас заједно са Стефаном Ђурићем Растом и Амаром Гилетом Јашарспахићем.

Приведен током граничне контроле

Према незваничним сазнањима "Курира", ситуација се одиграла на аеродрому, гдје су надлежни органи извршили контролу путника.

Док су Раста и Гиле без проблема прошли пасошку контролу и ушли у Шведску, Лукасу је, из за сада непознатих разлога, забрањен улазак у земљу.

Извори блиски случају тврде да је пјевач задржан на додатном испитивању, након чега је донијета одлука да му се не дозволи улазак.

Тренутно се, како сазнаје поменути портал, налази под надзором и чека даљу процедуру.

Незванично, очекује се његова депортација у наредним сатима.

Организатори у проблему

Организатори концерта у Гетеборгу нашли су се у великом проблему, с обзиром на то да је Лукас био једна од главних звијезда вечери.

Још увијек није познато да ли ће наступ бити отказан или ће се одржати без њега.

За сада нема званичне потврде ових информација, а из Лукасовог тима се нису оглашавали поводом инцидента.

Новинари "Курира" су покушали да ступе у контакт са пјевачем, али до пуштања чланка одговора није било.

Није први пут

Аца Лукас пре само неколико мјесеци имао је такође проблема са законом.

Крајем претходне године приведен је у Сјеверној Македонији, а вијест је уздрмала јавност али и његове вјерне фанове.

Аца Лукас

Приведен Аца Лукас

