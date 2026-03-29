Logo
Large banner

Кемал Адемовић напустио Елмедина Конаковића

Аутор:

АТВ

29.03.2026

16:14

Коментари:

0
Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Кемал Адемовић је објавио да је напустио странку Народ и правда.

У објави на свом Фејсбук профилу, Адемовић је навео да напушта све страначке функције.

"Обавјештавам јавност да сам данас поднио оставку на све страначке функције и иступио из чланства у странци Народ и правда", написао је Адемовић.

Он је био једини члан неке од странака Тројке (НиП, СДП, НС) у Дому народа, а раније је имао одређене несугласице с предсједником странке Елмедином Конаковићем.

Раније је странку, такође због несугласица са одређеним члановима странке, напустио и његов син Јасмин. Он је, заједно с још неколико бивших чланова НиП-а, формирао странку Црвене линије.

Адемовић је, подсјетимо, раније био дугогодишњи члан СДА, а био је и први замјеник предсједника политичке организације НиП-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Kemal Ademović

Елмедин Конаковић

Народ и правда

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner