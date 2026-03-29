Кемал Адемовић напустио Елмедина Конаковића

Аутор:АТВ
29.03.2026
16:14
Коментари:0
Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Кемал Адемовић је објавио да је напустио странку Народ и правда.
У објави на свом Фејсбук профилу, Адемовић је навео да напушта све страначке функције.
"Обавјештавам јавност да сам данас поднио оставку на све страначке функције и иступио из чланства у странци Народ и правда", написао је Адемовић.
Он је био једини члан неке од странака Тројке (НиП, СДП, НС) у Дому народа, а раније је имао одређене несугласице с предсједником странке Елмедином Конаковићем.
Раније је странку, такође због несугласица са одређеним члановима странке, напустио и његов син Јасмин. Он је, заједно с још неколико бивших чланова НиП-а, формирао странку Црвене линије.
Адемовић је, подсјетимо, раније био дугогодишњи члан СДА, а био је и први замјеник предсједника политичке организације НиП-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
7 ч0
БиХ
8 ч1
БиХ
23 ч0
БиХ
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму