Logo
Large banner

Око 50.000 корисника у овом дијелу БиХ без струје

Аутор:

АТВ

27.03.2026

21:08

Коментари:

0
Фото: АТВ

Због интензивних сњежних падавина и озбиљних оштећења електроенергетске инфраструктуре, око 50.000 корисника у Унско-санском кантону остало је без напајања електричном енергијом, а најтежа је ситуација у Бихаћу и Цазину.

Велика количина мокрог и тешког снијега довела је до екстремног оптерећења електроенергетске инфраструктуре, што је узроковало механичка оштећења и кварове на преносним и дистрибутивним далеководима.

Свађа

Љубав и секс

Ако мушкарац изговара ове реченице – бјежите од њега

Из Подружнице "Електродистрибуције" Бихаћ наводе да је усљед тежине снијега дошло до пуцања бетонских и жељезних стубова, што додатно илуструје размјере штете на мрежи. Кварове је узроковало и падање дрвећа и грана на водове.

Напомињу да су Босанска Крупа, Бужим и Велика Кладуша тренутно без напајања електричном енергијом због кварова на електропреносној мрежи која није у директној надлежности "Електропривреде БиХ".

Напајање дијела Бихаћа је дјелимично стабилизовано.

На терену је 26 екипа које непрекидно раде на санацији кварова и успостављању напајања, а приоритет је отклањање проблема на главним далеководима и у најугроженијим подручјима.

Процјењује се да ће највећи број кварова на дистрибутивној мрежи бити саниран вечерас, а да ће дио радова бити настављен и сутра.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Unsko-sanski kanton

Струја

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner