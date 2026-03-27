Коначно признали: Огласио се Минић након одлуке крњег Уставног суда БиХ

Аутор:АТВ
27.03.2026
18:53
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је Уставни суд БиХ коначно признао границе својих надлежности за разлику од политичког Сарајева.
Минић је на "Иксу" реаговао да одлуку крњег Уставног суда БиХ, који је одбацио као недопуштен захтјев 11 чланова Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ за утврђивање постојања спора између БиХ и Републике Српске у вези са доношењем одлука о избору предсједника и чланова Владе Републике Српске због ненадлежности за одлучивање.
У образложењу је наведено да доношење оспорених одлука није проузроковало спор, јер је ријеч о питању правилности процедуре избора предсједника и чланова Владе Републике Српске које је регулисано Уставом Српске, а не Уставом БиХ и за које је надлежан Уставни суд Републике Српске.
Уставни суд БиХ коначно је признао границе својих надлежности, за разлику од политичког Сарајева.— Саво Минић (@minic_savo) March 27, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму