Нема кворума: Прекинута сједница Дома народа

27.03.2026

13:43

Нема кворума: Прекинута сједница Дома народа
Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ данас није одржана јер и након паузе на засједање нису дошла три делегата из реда српског и четири делегата из хрватског народа.

Сједници је присуствовало пет делегата из Клуба бошњачког народа, један из Клуба хрватског народа и два из Клуба српског народа.

Дневним редом је било планирано да делегати данас разматрају Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.

На предложеном дневном реду, између осталог, био је и захтјев Представничког дома за разматрање Приједлога закона о допуни Закона о акцизама у БиХ.

