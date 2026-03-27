Нема кворума: Прекинута сједница Дома народа

27.03.2026
13:43
Коментари:0
Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ данас није одржана јер и након паузе на засједање нису дошла три делегата из реда српског и четири делегата из хрватског народа.
Сједници је присуствовало пет делегата из Клуба бошњачког народа, један из Клуба хрватског народа и два из Клуба српског народа.
Дневним редом је било планирано да делегати данас разматрају Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.
На предложеном дневном реду, између осталог, био је и захтјев Представничког дома за разматрање Приједлога закона о допуни Закона о акцизама у БиХ.
