Хитна сједница Дома народа, ево шта је на дневном реду

Извор:

СРНА

27.03.2026

08:03

Фото: СРНА

Дома народа Парламентарне скупштине БиХ данас ће одржати хитну сједницу на чијем су дневном реду, између осталог, Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету /ВСТС/ БиХ и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.

Ове двије тачке налазе се на дневном реду неколико сједница Дома народа, али о њима још није обављена расправа.

Делегати Никола Шпирић, Драган Човић и Кемал Адемовић су предлагачи ових законских аката, који би требало да буду разматрани у првом читању по скраћеном поступку,

најављено је из Парламентарне скупштине БиХ.

Предлагачи су навели да је Нацрт закона о ВСТС-у заснован на принципима транспарентности рада ове институције, интегритета чланова и носилаца правосудних функција, као и двостепености при њиховом одлучивању.

Овим измјенама број чланова ВСТС-а са садашњих 15 био би повећан на 20, од којих је по осам чланова из реда судија и тужилаца, по један адвокат из адвокатских комора Републике Српске и Федерације БиХ, док ће по једног члана именовати Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ и Савјет министара.

Предложеним измјенама и допунама Закона о Суду БиХ предвиђено је формирање апелационог одјељења овог суда, као другостепеног органа.

У другом читању пред делегатима су измјене Закона о служби у Оружаним снагама БиХ којима се старосна граница за пензионисање у војној служби повећава са 40 на 45 година живота.

Пред делегатима би требало да се још нађу и измјене закона везане за припаднике Оружаних снага БиХ, и то оне које се односе посебно на категорију војника и подофицира који имају најнижи коефицијент за обрачун плата и чине 80 одсто људства у укупној војној структури, те полицијске службенике свих полицијских агенција на ниову БиХ.

Циљ измјена је побољшање њиховог материјалног статуса те заустављање негативних трендова њиховог напуштања Оружаних снага и полицијских агенција БиХ.

На предложеном дневном реду је и захтјев Представничког дома за разматрање Приједлога закона о допуни Закона о акцизама у БиХ по хитном поступку.

Ова допуна предвиђа да у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога, Савјет министара може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу износа акцизе на нафтне деривате.

Осим тога дневним редом је обухваћен и Приједлог закона о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење по хитном поступку.

Овим законом утврђују се мјере и поступци за спровођење циљаних финансијских санкција с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, а његова сврха је обезбјеђивање хитног, непосредног и дјелотворног спровођења одлука Савјета безбједности УН и његових санкционих комитета.

У првом читању пред делегатима би требало да буде и Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ, који је предложио Савјет министара, а чији је фокус на стварању уређеног велепродајног тржишта електричне енергије и успостављању берзе електричне енергије.

Предлагач је навео да ће се усвајањем овог закона створити услови за успостављање организованог тржишта електричне енергије, формирање берзе и њено повезивање са регионалним и тржиштем ЕУ, што је уједно био предуслов за изузеће од Механизма прекограничног усклађивања цијене угљеника - ЦБАМ.

Делегати би требало да размотре и измјене и допуне Закона о раду у институцијама БиХ којима се предвиђа право очевима на десет радних дана очинског одсуства након рођења једног дјетета, односно 15 радних дана за близанце, треће и свако сљедеће дијете.

На дневном реду је и Приједлог допуна Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, којима се предвиђа да запослени у ОБА права из пензијског и инвалидског осигурања остварују према мјесту пребивалишта у складу са ентитетским прописима који регулишу пензионисање полицијских службеника.

Почетак сједнице заказан је за 13.00 часова у згради заједничких институција у Сарајеву.

Dom naroda BiH

Више из рубрике

Сорека: Немам Изетбеговићева сазнања; БиХ је као Ферари с подигнутом ручном кочницом

БиХ

Сорека: Немам Изетбеговићева сазнања; БиХ је као Ферари с подигнутом ручном кочницом

3 ч

2
Пројекти који се финансирају из акциза

БиХ

Амиџић: Позив начелницима и градоначелницима из опозиције да се одрекну дијела "мрског ПДВ-а и акциза"

22 ч

2
Пројекти који се финансирају из акциза

БиХ

Амиџић: Предложени закон о акцизама противан правима Српске

22 ч

2
Срђан Амиџић

БиХ

Амиџић: Они који предлажу смањење ПДВ-а предлажу нестабилност буџета

22 ч

0

