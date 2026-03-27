Хитна сједница Дома народа, ево шта је на дневном реду

27.03.2026
08:03
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ данас ће одржати хитну сједницу на чијем су дневном реду, између осталог, Приједлог закона о Високом судском и тужилачком савјету /ВСТС/ БиХ и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.
Ове двије тачке налазе се на дневном реду неколико сједница Дома народа, али о њима још није обављена расправа.
Делегати Никола Шпирић, Драган Човић и Кемал Адемовић су предлагачи ових законских аката, који би требало да буду разматрани у првом читању по скраћеном поступку,
најављено је из Парламентарне скупштине БиХ.
Предлагачи су навели да је Нацрт закона о ВСТС-у заснован на принципима транспарентности рада ове институције, интегритета чланова и носилаца правосудних функција, као и двостепености при њиховом одлучивању.
Овим измјенама број чланова ВСТС-а са садашњих 15 био би повећан на 20, од којих је по осам чланова из реда судија и тужилаца, по један адвокат из адвокатских комора Републике Српске и Федерације БиХ, док ће по једног члана именовати Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ и Савјет министара.
Предложеним измјенама и допунама Закона о Суду БиХ предвиђено је формирање апелационог одјељења овог суда, као другостепеног органа.
У другом читању пред делегатима су измјене Закона о служби у Оружаним снагама БиХ којима се старосна граница за пензионисање у војној служби повећава са 40 на 45 година живота.
Пред делегатима би требало да се још нађу и измјене закона везане за припаднике Оружаних снага БиХ, и то оне које се односе посебно на категорију војника и подофицира који имају најнижи коефицијент за обрачун плата и чине 80 одсто људства у укупној војној структури, те полицијске службенике свих полицијских агенција на ниову БиХ.
Циљ измјена је побољшање њиховог материјалног статуса те заустављање негативних трендова њиховог напуштања Оружаних снага и полицијских агенција БиХ.
На предложеном дневном реду је и захтјев Представничког дома за разматрање Приједлога закона о допуни Закона о акцизама у БиХ по хитном поступку.
Ова допуна предвиђа да у случају поремећаја тржишта или другог оправданог разлога, Савјет министара може донијети одлуку о привременом укидању или смањењу износа акцизе на нафтне деривате.
Осим тога дневним редом је обухваћен и Приједлог закона о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење по хитном поступку.
Овим законом утврђују се мјере и поступци за спровођење циљаних финансијских санкција с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење, а његова сврха је обезбјеђивање хитног, непосредног и дјелотворног спровођења одлука Савјета безбједности УН и његових санкционих комитета.
У првом читању пред делегатима би требало да буде и Приједлог закона о регулатору, преносу и тржишту електричне енергије у БиХ, који је предложио Савјет министара, а чији је фокус на стварању уређеног велепродајног тржишта електричне енергије и успостављању берзе електричне енергије.
Предлагач је навео да ће се усвајањем овог закона створити услови за успостављање организованог тржишта електричне енергије, формирање берзе и њено повезивање са регионалним и тржиштем ЕУ, што је уједно био предуслов за изузеће од Механизма прекограничног усклађивања цијене угљеника - ЦБАМ.
Делегати би требало да размотре и измјене и допуне Закона о раду у институцијама БиХ којима се предвиђа право очевима на десет радних дана очинског одсуства након рођења једног дјетета, односно 15 радних дана за близанце, треће и свако сљедеће дијете.
На дневном реду је и Приједлог допуна Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, којима се предвиђа да запослени у ОБА права из пензијског и инвалидског осигурања остварују према мјесту пребивалишта у складу са ентитетским прописима који регулишу пензионисање полицијских службеника.
Почетак сједнице заказан је за 13.00 часова у згради заједничких институција у Сарајеву.
