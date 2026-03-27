Сорека: Немам Изетбеговићева сазнања; БиХ је као Ферари с подигнутом ручном кочницом

Аутор:

АТВ

27.03.2026

07:02

Шеф Делегације Европске уније у (БиХ) Луиђи Сорека говорио је о застојy на европском путу БиХ, изгубљеним средствима из европских фондова, политичким блокадама и недостатку реформи.

У фокусу разговора приликом његовог гостовања на ФТВ били су и план раста, изборна година, као и однос домаћих власти према обавезама на путу ка Европској унији.

На почетку разговора, амбасадор Сорека је коментарисао изјаву лидера СДА Бакир Изетбеговић о наводним опасним дешавањима у Бањалуци, поручивши да таква сазнања нема.

„Имао сам прилику да чујем ту изјаву предсједника СДА, али ја таква сазнања немам. Мислим да смо вјероватно ушли у предизборну фазу и да ћемо у том периоду слушати више сличних порука“, каже Сорека.

Наглашава да је фокус Европске уније на стабилности и изборима.

„Ми са своје стране радимо на припреми терена за изборе, укључујући и увођење изборних технологија, али мој примарни задатак остаје приближавање Босне и Херцеговине Европској унији“, навео је.

Застој и пропуштена прилика

Говорећи о европском путу, Сорека признаје да је процес успорен и да недостаје политичке енергије.

Подсјећа да су једноставни кораци остали неиспуњени.

„Преостала су два закона из области правосуђа и именовање главног преговарача, али нажалост ништа од тога није урађено. Ми смо били спремни да покренемо међувладину конференцију, али смо остали разочарани јер није било напретка и тиме је пропуштена важна прилика“, истиче.

Између реформи и кампање

Сматра да фокус политичара није на реформама, већ на кампањи.

„Често чујем да смо у изборној години, али за мене је то изговор – не бисмо смјели губити вријеме“, казао је Сорека.

Посебно упозорава на конкретне финансијске посљедице.

„Европска унија понудила је више од милијарду евра кроз реформску агенду, али су због кашњења средства већ умањена за 108 милиона евра. Од усвајања реформске агенде нисмо видјели пуно дјеловања. Дословно сам прогонио министре како бисмо то изгурали, али нисам видио да се ишта значајно урадило“, открио је.

На питање о одговорности за застој, каже да она постоји на више нивоа.

На крају, сликовито описује стање у држави.

„Босна и Херцеговина има огроман потенцијал, али је као Ферари са подигнутом ручном кочницом“, казао је.

Додаје да рјешење постоји.

„Европски пут и реформска агенда су једини начин да се та кочница спусти и да се земља покрене напријед“, закључио је Сорека.

