"У Бањалуци ће се десити опасне ствари": Изетбеговић ударио по Бећировићу и Конаковићу

26.03.2026
07:09
Лидер СДА Бакир Изетбеговић рекао је синоћ да ће се наредних дана у Бањалуци догодити нешто што ће "затећи члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића и министра споњних послова Елмедина Конаковића".
Он је казао да он има информације које Бећировић и Конаковић немају и да њих "затичу ствари".
"Имамо илузију да Конаковић и Бећировић контролишу процесе. Нарочито Конаковић зна увјерљиво да глуми да контролира, али њих затичу ствари. Као што ће их затећи, ево ових дана, поново неке ствари које ће се десити у Бањалуци. Нећу рећи које. Не знају шта ће се десити", рекао је.
На инсистирање новинарке да каже о чему се ради Изетбеговић је одбио, али је казао да се те ствари "односе на попуштање међународних фактора према Додику."
"То је, наравно, опасно. Али они и не знају да ће се то десити. Као новинари и ми имамо своје изворе."
