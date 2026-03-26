Logo
Large banner

"У Бањалуци ће се десити опасне ствари": Изетбеговић ударио по Бећировићу и Конаковићу

АТВ

АТВ

26.03.2026

07:09

26.03.2026

0
Лидер СДА Бакир Изетбеговић рекао је синоћ да ће се наредних дана у Бањалуци догодити нешто што ће "затећи члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића и министра споњних послова Елмедина Конаковића".

Он је казао да он има информације које Бећировић и Конаковић немају и да њих "затичу ствари".

"Имамо илузију да Конаковић и Бећировић контролишу процесе. Нарочито Конаковић зна увјерљиво да глуми да контролира, али њих затичу ствари. Као што ће их затећи, ево ових дана, поново неке ствари које ће се десити у Бањалуци. Нећу рећи које. Не знају шта ће се десити", рекао је.

На инсистирање новинарке да каже о чему се ради Изетбеговић је одбио, али је казао да се те ствари "односе на попуштање међународних фактора према Додику."

"То је, наравно, опасно. Али они и не знају да ће се то десити. Као новинари и ми имамо своје изворе."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Изетбеговић Бањалука Конаковић

Додик Изетбеговић

Бакир Изетбеговић

Денис Бећировић

Елмедин Конаковић

SDA

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бећировић и Конаковић урушавају БиХ

БиХ

Бећировић и Конаковић урушавају БиХ

12 ч

0
Спасавање посрнуле дипломатије: Продаја "браће" за подршку запада

БиХ

Спасавање посрнуле дипломатије: Продаја "браће" за подршку запада

21 ч

3
Додик задовољан Конаковићем: Он је корисни идиот

БиХ

Додик задовољан Конаковићем: Он је корисни идиот

3 д

2
Петровић: Атовић је Конаковићев кадар, Предсједништво га није именовало, нити би српски члан гласала за ову контроверзну личност

БиХ

Петровић: Атовић је Конаковићев кадар, Предсједништво га није именовало, нити би српски члан гласала за ову контроверзну личност

2 седм

1

Више из рубрике

ОПРЕЗ: Ово ће вам на граници направити кошмар

БиХ

ОПРЕЗ: Ово ће вам на граници направити кошмар

9 ч

0
Табела: Колико ће убудуће бити најниже пензије по годинама стажа

БиХ

Тузлански кантон одлучио: Једнократна помоћ родитељима од 1.500 марака

9 ч

0
Жељка Цвијановић се обраћа на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.

БиХ

Цвијановић у Даласу: Српска се осјећа слободније захваљујући новој америчкој администрацији

9 ч

2
Жељка Цвијановић на Конференцији конзервативне политичке акције

БиХ

Цвијановић на Конференцији конзервативне политичке акције

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

54

Додик: Путин и Русија имају нашу чврсту подршку

07

48

Иран има посебан услов за прекид ватре: Они су "приоритет"

07

48

У Српској рођено 15 беба

07

42

Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

07

41

Хороскоп за четвртак: Ракови добијају позив од бивше љубави, Ваге траже равнотежу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner