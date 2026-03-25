Цвијановић на Конференцији конзервативне политичке акције

Аутор:АТВ
25.03.2026
21:36
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић учествује, као један од говорника, на Конференцији конзервативне политичке акције која се одржава у Даласу, у америчкој савезној држави Тексас.
Поред Цвијановић, на конференцији се обраћа секретар за образовање и секретар за становање и урбани развој Сједињених Америчких Држава, Линда Мекмахон и Скот Тарнер, савјетник за границу и питање имиграција у администрацији предсједника САД-а Доналда Трампа Том Хоман, бројни конгресмени, као и многи други важни актери у америчком политичком и друштвеном животу.
Поред учесника из САД, на догађају, између осталих, говоре и предсједник Пољске Карол Навроцки, син посљедњег иранског шаха и опозициони лидер у егзилу Реза Пахлави, те предсједник Партије европских конзервативаца и реформиста и бивши премијер Пољске Матеуш Моравјецки.
ЦПАЦ је политичка конференција која окупља званичнике, политичке и медијске активисте из Сједињених Америчких Држава и свијета и један је од најутицајнијих суверенистичких скупова у свијету.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
18
22
00
21
56
21
52
21
44
Тренутно на програму