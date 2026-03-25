Шоферска је туга преголема – договора и даље нема

Аутор:Весна Азић
25.03.2026
19:29
Коментари:0
Пропао је још један покушај договора. Шоферска је туга преголема – одговора и даље нема.
Састанак у Градишци, који је требало да буде почетак рјешења за проблеме транспортног сектора није уродио плодом. Разлог?
Нису се појавили представници Савјета министара ни Владе Федерације БиХ. Једини саговорник превозницима била је Влада Српске. Разочарани и огорчени, кажу и да времена за чекање више немају
"Ми морамо предузети некакве даље кораке радикалније да скренемо пажњу на институције које неће са нама да сарађују.Ово је доста више. Ми немамо времена чекати понедјељак, уторак сриједу идуће седмице", рекао је Игор Бебен, предсједник Удружења друмских превозника Републике Српске.
Више од хиљаду камиона спремно је било за протесте. Повукли су ручну и дали шансу разговору. Одговор добили нису. Посао и даље стоји. Возаче враћају са граница, јер улазак у Шенген зону више није сигуран.
"Нисам сигуран да су озбиљно схватили ситуацију у којој се налазимо. С’ обзиром да смо прошле седмице овдје у Градишци имали колону од 4 километра, а данас имамо два камиона која су овђе паркирана. Мислим да су и они враћени од стране Шенген зоне. Очекивали смо да ће се одазвати сви и да ће се отворити разговори. Нисмо очекивали да ће се данас наћи рјешења, али немогуће је да од 16 наших домаћих захтијева бар за пола не можемо наћи рјешење", каже Дино Дурмић, члан Конзорцијума "Логистика БиХ".
Институције ФБиХ спавају зимски сан, каже Сташа Кошарац. Више пута предлагао је да се позову премијери из региона, заједно са надлежним министрима и да се донесе заједничка, усаглашена порука земаља Западног Балкана. Са таквом поруком. како каже, правац пред европске званичнике.
"Рјешење је не блокада, јер требамо омогућити спољнотрговинску размјену због грађана, радника. Него блокаде европске делегације у Сарајеву. Ту је проблем. Значи извршити блокаду пред сједиштем европске делегације у БИХ и тражити да Европа каже шта јој је суштина и намјера. Ово сада што имамо нису добре намјере према Републици Српској и ФБиХ", објашњава Сташа Кошарац, министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ.
Границе су, за превознике, постале зид. Камиони стоје, а они који би требало да их покрену нису ни дошли. Ипак, по ранијем договору стигао је премијер Републике Српске. Изостанак других нивоа власти, каже Саво Минић, говори довољно.
"Ја не могу да схватим да се неко не удостоји да не напише да неће доћи. Ако треба, ми ћемо са њима ићи било гдје. Није ми проблем ићи ни у Сарајево, Мостар или Брисел. Ако ја тамо било шта могу урадити. Ми настављамо како смо договорили. Дајемо пуну подршку нашим Логистичарима људима који имају проблем", истиче Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
За друмске превознике који свакодневно прелазе хиљаде километара, и више него јасан је ово знак да проблем и даље нема адресу на којој се рјешава. Посљедње је ово упозорење.
Наредни потези могли би бити много конкретнији. Ако институције и даље остану нијеме, блокаде ће се, кажу, преселити управо тамо гдје се одлуке доносе. Пред институције. Јер, сваки нови дан без рјешења, за приреду је дан нових губитака.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
8 ч1
БиХ
8 ч0
Најновије
Најчитаније
22
18
22
00
21
56
21
52
21
44
Тренутно на програму