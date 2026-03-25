Бурне реакције на жену Дениса Бећировића: "Нигдје не пише да жене, мужеви, тетке или нане изабраних функционера представљају БиХ"

25.03.2026

Бурне реакције на жену Дениса Бећировића: "Нигдје не пише да жене, мужеви, тетке или нане изабраних функционера представљају БиХ"
Посланик у Представничком дому БиХ Златан Бегић реаговао је на актуелна дешавања везана за присуство супруге члана Предсједништва БиХ на међународном скупу, поручивши да такви наступи не представљају БиХ.

У објави на друштвеним мрежама Бегић је навео да не коментарише “туђе жене”, али да сматра обавезом реаговати због, како истиче, осјетљивог тренутка у којем се држава налази.

"Не коментаришем туђе жене, али овд‌је морам да реагујем будући да иста претендира да заступа ову државу у врло осјетљивом тренутку. На првом мјесту, у Уставу нигд‌је не пише да жене, мужеви, тетке или нане од изабраних функционера представљају БиХ државу у односима са међународним елементом, осим тога, ми нисмо монархија", поручио је Бегић.

Он упозорава да би овакви наступи могли представљати и погрешно представљање државе.

Саво Минић

Република Српска

Минић о наступу Бећировића: Само урушавају БиХ у коју се “куну”

"Такође ово би могло бити и лажно представљање (при томе, без икаквих стручних или академских компетенција – што је такођер важно напоменути)", навео је.

Бегић је додатно нагласио да се не слаже с таквим активностима, те позвао институције да заузму јасан став.

"Поред свега наведеног, још једном желим да поновим – НЕ у моје име Бећировићи. Надам се да ће институције, али и грађани заузети свој став о овим приватним екскурзијама о трошку грађана, и о штети која се свима нама наноси. Срамота", закључио је Бегић.

Његова објава изазвала је бројне реакције на друштвеним мрежама, гд‌је се наставља расправа о улози и границама неформалних представника државе у међународним активностима.

