Познат идентитет осумњиченог за "дизање глисера у ваздух"

Аутор:АТВ
25.03.2026
14:13
М. Т. из Српца је ухапшен због сумње да је поставио експлозивну направу на бродици усљед чије експлозије је оштећено пловило, а на срећи нико није повријеђен.
"Полицијски службеници Полицијске управе Градишка су 24.03.2026. године идентификовали и лишили слободе лице М.Т. из Српца, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Изазивање опште опасности“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Ухапшен осумњичени за "дизање у ваздух" глисера
Наведено лице се сумњичи да је у мјесту Србац, у току ноћи 21/22.03.2026. године на пловном објекту - бродици власништво оштећеног лица из Лакташа, поставило експлозивну направу чијим активирањем је наступило оштећење као и материјална штета на истом", наводе из ПУ Градишка.
На основу Наредбе Основног суда у Градишци извршен је претрес куће и пратећих објеката које користи осумњичено лице, којом приликом је пронађено и одузето више минско-експлозивних средстава, тротила, иницијална каписла, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се против осумњиченог лица по комплетирању предмета достави извјештај о почињеним кривичним дјелима.
