Logo
Large banner

Познат идентитет осумњиченог за "дизање глисера у ваздух"

Аутор:

АТВ

25.03.2026

14:13

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

М. Т. из Српца је ухапшен због сумње да је поставио експлозивну направу на бродици усљед чије експлозије је оштећено пловило, а на срећи нико није повријеђен.

"Полицијски службеници Полицијске управе Градишка су 24.03.2026. године идентификовали и лишили слободе лице М.Т. из Српца, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела „Изазивање опште опасности“ и „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.

Хроника

Наведено лице се сумњичи да је у мјесту Србац, у току ноћи 21/22.03.2026. године на пловном објекту - бродици власништво оштећеног лица из Лакташа, поставило експлозивну направу чијим активирањем је наступило оштећење као и материјална штета на истом", наводе из ПУ Градишка.

На основу Наредбе Основног суда у Градишци извршен је претрес куће и пратећих објеката које користи осумњичено лице, којом приликом је пронађено и одузето више минско-експлозивних средстава, тротила, иницијална каписла, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичних дјела.

Хроника

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, који је наложио да се против осумњиченог лица по комплетирању предмета достави извјештај о почињеним кривичним дјелима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Srbac

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner