Ухапшен осумњичени за "дизање у ваздух" глисера

Аутор:

АТВ

25.03.2026

11:54

Ухапшен је осумњичени за "дизање у ваздух" глисера у Српцу, потврђено је за АТВ.

Како нам је речено, у току су претреси.

Подсјећамо, у Српцу је у ноћи између суботе и недјеље (21. и 22. март) дошло до експлозије у којој је оштећен глисер.

Хроника

Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима

Како смо писали, глисер је "дигнут у ваздух", помоћу експлозива и спорогорећег штапина.

"Полицијски службеници Полицијске управе Градишка предузимају мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Изазивање опште опасности“.Непознато лице или више њих се сумњиче да су у мјесту Србац, у току ноћи 21/22.03.2026. године, на пловном објекту - бродици власништво оштећеног лица из Лакташа, поставили експлозивну направу чијим активирањем је наступило оштећење као и материјална штета на истом", наведено је ПУ Градишка

Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Srbac

gliser

Експлозија

ПУ Градишка

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Ухапшено 16 особа: Крали скупоцјене аутомобиле по ЕУ па их продавали у Србији

22 ч

0
Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

Регион

Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

1 д

0
Ухапшен јер је пијан скривио незгоду са четворо повријеђених

Хроника

Ухапшен јер је пијан скривио незгоду са четворо повријеђених

1 д

0
Ухапшени Немања Миљковић и његов суграђанин Б.К. спроведени у Тужилаштво

Хроника

Погледајте спровођење Немање Миљковића: Ухапшен у акцији МУП-а Српске

1 д

0

Више из рубрике

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

Хроника

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

4 ч

0
Каква храброст, какав херој! Снимак жене из Мостара која се бори са пљачкашем

Хроника

Каква храброст, какав херој! Снимак жене из Мостара која се бори са пљачкашем

7 ч

0
Опет пуцњава у БиХ: Нападач се није добро провео

Хроника

Опет пуцњава у БиХ: Нападач се није добро провео

16 ч

0
Дјевојка (19) брутално претучена и опљачкана насред улице

Хроника

Дјевојка (19) брутално претучена и опљачкана насред улице

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

