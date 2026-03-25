Ухапшен осумњичени за "дизање у ваздух" глисера

АТВ
25.03.2026
11:54
Ухапшен је осумњичени за "дизање у ваздух" глисера у Српцу, потврђено је за АТВ.
Како нам је речено, у току су претреси.
Подсјећамо, у Српцу је у ноћи између суботе и недјеље (21. и 22. март) дошло до експлозије у којој је оштећен глисер.
Експлозија у Српцу: Глисер "дигнут у ваздух", полиција трага за починиоцима
Како смо писали, глисер је "дигнут у ваздух", помоћу експлозива и спорогорећег штапина.
"Полицијски службеници Полицијске управе Градишка предузимају мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела „Изазивање опште опасности“.Непознато лице или више њих се сумњиче да су у мјесту Србац, у току ноћи 21/22.03.2026. године, на пловном објекту - бродици власништво оштећеног лица из Лакташа, поставили експлозивну направу чијим активирањем је наступило оштећење као и материјална штета на истом", наведено је ПУ Градишка
Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.
