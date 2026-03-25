Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

Аутор:

АТВ

25.03.2026

10:55

Полиција у Бањалуци је ухапсила Д.Р. и М.Ћ. из овог града, који су осумњичени да су након непрописног паркирања ометали полицијске службенике, игнорисали њихова наређења те се опирали хапшењу.

Том приликом је један полицајац повријеђен.

„Приликом обављања редовних послова и задатака, полицијски службеници су синоћ око 20 часова у Бањалуци уочили два непрописно паркирана возила. Приликом евидентирања прекршаја, власници наведених возила су ометали полицијске службенике у обављању службене радње, оглушили се о законито издата наређења, те пружали активан отпор приликом лишења слободе, којом приликом је један полицијски службеник задобио тјелесне повреде“, речено је ПУ Бањалука.

Како наводе, испитивањем на присуство алкохола код Д.Р. утврђено је 0,67 г/кг алкохола у организму, док је код М.Ћ. измјерено 0,49 г/кг.

„О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје, а наведена лица биће санкционисана и због прекршаја из члана 73. став 1. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ", наводе из полиције.

