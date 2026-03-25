Logo
Large banner

Малољетник с тешким повредама примљен у УКЦ, полиција истражује случај

25.03.2026

13:51

Коментари:

0
Фото: АТВ

Малољетна особа са тешким тјелесним повредама примљена је синоћ у Универзитетски клинички центар Тузла, након чега је покренута полицијска истрага о околностима овог догађаја.

Како је саопштено из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, пријава је запримљена 24. марта око 20.40 сати. Оперативним радом полиције утврђено је да су повреде нанесене истог дана на подручју Тузле.

Према досадашњим информацијама, повреде је нанијела друга малољетна особа, која се тренутно налази под надзором полиције. У расвјетљавању случаја учествују службеници Полицијске управе Тузла, као и припадници Од‌јељења криминалистичке полиције.

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, под чијим надзором се проводе даље истражне радње.

Из полиције наглашавају да, због законских одредби које се односе на заштиту д‌јеце и малољетника у кривичном поступку, у овом тренутку не могу износити више детаља.

Подијели:

Тагови :

UKC

Тузла

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner