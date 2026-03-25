Знате ли шта је правило 10-80-10 у случају нуклеарног рата: Кључни савјети за преживљавање

25.03.2026
13:30
Коментари:0
У јеку глобалних политичких напетости и све чешћих расправа о сигурносним пријетњама, поново се актуелизује питање спремности грађана на могуће кризне ситуације, укључујући и нуклеарни напад.
Иако стручњаци наглашавају да је такав сценарио мало вјероватан, због актуелних дешавања расту забринутости у јавности.
У том контексту, пажњу је привукло такозвано правило „10-80-10“, психолошки модел који објашњава како се људи понашају у екстремним ситуацијама. Према писању „Психолоџи Тудеј“ (Psychology Today), ова теорија дијели људе у три групе, у зависности од њихове реакције на катастрофалне догађаје попут нуклеарног напада.
Првих 10 одсто људи остаје смирено и прибрано, анализира ситуацију прије него што дјелују и често преузимају улогу лидера. Ови појединци, како наводи стручњак Џон Лич, имају највеће шансе за преживљавање јер помажу и себи и другима у кризним околностима.
Највећи дио популације, чак 80 одсто, реагује збуњено и дезоријентисано. Такви људи често не знају како поступити, што може додатно погоршати ситуацију и смањити шансе за преживљавање. Преосталих 10 одсто, према овој теорији, реагује потпуно пасивно и препушта се судбини, често доносећи ирационалне одлуке које могу бити кобне.
Стручњаци упозоравају и на честе заблуде када је ријеч о реакцијама у случају нуклеарног напада. Брук Будемајер из Лоренс Ливермор националне лабораторије истиче да покушај бијега аутомобилом није добра опција, јер возило не пружа адекватну заштиту. Умјесто тога, наглашава важност правовременог и рационалног реаговања, што може бити пресудно у екстремним ситуацијама.
