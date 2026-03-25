Logo
Large banner

Нова правила за угоститеље у Српској: Уводи се дигитална контрола и сузбија сива економија

Аутор:

Милена Грубор

25.03.2026

13:07

Коментари:

0
Кафић
Фото: pexels/Wendy Wei

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Нацрт закона о угоститељству, којим се предвиђају бројне измјене с циљем уређења тржишта, јачања контроле и сузбијања сиве економије.

“Доношењем овог закона постижу се циљеви унапређења система обављања угоститељске дјелатности, обезбјеђивања једнаких и транспарентних услова пословања, јачања фискалне дисциплине и заштите потрошача, као и дигитализације евиденција и јачања инспекцијског надзора”, рекли су из Министарства трговине и туризма Републике Српске за АТВ.

Централни информациони систем - дигитализација и фискална контрола

Једна од кључних новина закона је увођење Централног информационог система (ЦИС), који омогућава јединствену електронску евиденцију угоститељских објеката, гостију и боравишне таксе.

“ЦИС омогућава бољу контролу, поуздану статистику и ефикаснију наплату јавних прихода. Угоститељи ће бити обавезни да уносе тачне и ажурне податке, чиме се смањује папирологија и административни трошкови, а инспекцијама омогућава бржи надзор”, појашњавају из Министарства.

Што се тиче повезаности са Пореском управом, појашњавају да се ради о функционалном умрежавању.

“Тежи се ка већој контроли прихода, али не нужно и потпуно аутоматској интеграцији у реалном времену”, наводе надлежни.

Уређење рада салона за посебне прилике

Нацрт закона прецизно уређује рад свадбених и банкет салона.

“Прописане су обавезе угоститеља у погледу припреме и послуживања хране и пића, као и могућност да гости сами обезбједе храну и пиће уз посједовање рачуна. Обавезно је достављање доказа о ангажовању музичара, фотографа, декоратера и других услуга, чиме се обезбјеђује транспарентност и безбједност”, нагласили су из Министарства.

Законом су дефинисани и минимално-технички услови: санитарно-хигијенски стандарди, услови за безбједност хране, простор за кухињу или дистрибуцију хране, као и адекватан капацитет простора.

Јаснија правила за издаваоце смјештаја

За физичка лица која пружају услуге смјештаја, закон доноси поједностављену процедуру почетка рада.

“Угоститељ као физичко лице може започети обављање дјелатности даном издавања потврде о упису у регистар. Укида се и обавеза достављања доказа о власништву, што смањује административни терет”, истичу из Министарства.

Физичка лица ће моћи пружати услуге смјештаја у капацитету до осам јединица, односно до 16 гостију, у једном или више објеката који чине функционалну цјелину.

Казне за непоштовање закона

За кршење одредби закона предвиђене су новчане казне од 300 КМ до 1.200 КМ.

“Новчаном казном биће кажњено физичко лице ако пружа услуге супротно одредбама закона”, наводе из Министарства.

Подстицаји за сеоски туризам и мале произвођаче

Посебна пажња посвећена је сеоским домаћинствима и малим произвођачима.

“Омогућава се припрема и услуживање хране и пића из сопствене производње без обавезе регистрације ресторана. Ова измјена треба да допринесе развоју сеоског туризма, гастрономске понуде и легализацији активности које су до сада биле у сивој зони”, наводе из Министарства.

Привредници указују на практичне проблеме

Из Подручне привредне коморе Бањалука подржавају уређење угоститељске области, али истичу одређене проблеме у пракси.

“ЦИС ће сигурно детаљније евидентирати број туриста у Републици Српској, али смо добили значајан број приговора од хотела и мотела о начину уноса личних података гостију, јер се то може косити са Законом о заштити личних података БиХ. Такође, уочени су недостаци у обрачуну боравишне таксе, о чему смо обавијестили Министарство”, навели су из Коморе за АТВ.

“Подржавамо све напоре Министарства да се сузбије сива зона, али је важно да закон буде примјењив у пракси”, истичу привредници.

Из Коморе додају да ће Нацрт закона бити предмет јавне расправе.

“Позваћемо чланице из области угоститељства да дају конкретне примједбе и сугестије, које ћемо потом доставити Министарству у законском року”, поручују.

Угоститељи ће имати рок од годину дана да своје пословање ускладе са новим законом, а очекује се да ступање на снагу буде у другој половини године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ugostitelji

Република Српска

Ministarstvo trgovine i turizma

ресторан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Пензионери и борци добиће 200 милиона више, радници 500

2 ч

12
Самит енергетике у Требињу

Република Српска

Почела свечаност поводом отварања Самита енергетике

2 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Жељка Цвијановић у Даласу: Учествује на Конференцији конзервативне политичке акције

8 ч

2
Народна скупштина Републике Српске

Република Српска

Изабран правобранилац Српске и потпредсједници Владе, Црнадак разријешен

8 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Невиђени скандал у Реалу: Мбапеу лијечили погрешно кољено

15

14

Април овом хороскопском знаку доноси финансијски процват

15

10

Бањалука: Усвојен дневни ред, скоро половина тачака о регулационим плановима

15

07

Путујете у Хрватску: Управо је упаљен црвени аларм

15

06

Ужас у школи: Ученик убио двије особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner