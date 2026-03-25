У Требињу је почела свечаност поводом отварања Самита енергетике, гдје ће се у наредна три дана око 700 стручњака за енергетику, инвеститора, директора електропривреда из региона размотрити најважнија питања из те области.
Свечности присуствују замјеник предсједавајуће Савјета министара БиХ и министар спољне трговине и економских односа Сташа Кошарац, министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, генерални директор Електропривреде Републике Српске Лука Петровић, градоначелник Требиње Мирко Ћурић и остали бројни гости из Српске и региона.
Тродневном Самит "СЕТ - Требиње 2026" одржава се под слоганом "Вјештачка интелигенција покреће и креира енергетску будућност региона".
На седмом Самиту биће разговарано о најактуелнијим темама из области енергетике Балкана и шире, као што су енергетска транзиција, трговања електричном енергијом и инвестицијама у енергетици, али и о новим темама, попут нуклеарене енергије као будуће замјенске енергије за фосилна горива и о примјени вјештачке интелигенције у енергетици.
Биће одржано седам панел-дискусија на којима ће бити ријечи о темама попут улагања у енергетику, трговању струјом, оснивању берзе електричне енергији у БиХ, као и о новим технологијама у енергетици, са посебним акцентом на примјену вјештачке интелигенције и дигитализацију електроенергетског система.
Такође, биће ријечи о тржишту електричне енергије, берзанском повезивању и ППА моделима, затим утицају ЦБАМ механизма на енергетски сектор у БиХ и региону, као и о модернизацији мреже, паметним системима, геотермалној и нуклеарној енергији као сегментима будућег енергетског микса.
Организатори су најавили да ће првог дана, након отварања Самита, бити одржана пленарна сесија "Примјена вјештачке интелигенције у енергетици: предиктивна анализа, балансирање система, дигитализација и оптимизација енергетског система", а потом и панел-дискусија "Енергетска транзиција западног Балкана: изазови, реалност и пут до 2030/2050".
Како су најавили, другог дана скупа на програму је панел-дискусија о теми "Тржиште 360 степени: берза, маркет каплинг, ОИЕ, складиштење електричне енергије, ППА уговори и ЦБАМ".
Услиједиће панел-дискусије о темама "Истраживање и експлоатација геотермалне енергије - потенцијали, могућности кориштења и исплативост примјене" и "Утицај ЕУ ЦБАМ механизма на енергетски сектор у БиХ и региону - изазови, прилике и стратегије прилагођавања".
На програму трећег дана Самита планирана је панел-дискусија о теми "Инвестиције у ОИЕ 2026: Рекордни захтјеви, изазови прикључења нових објеката на електроенергетску мрежу".
Предвиђене су и панел-дискусије о темама "Модернизација и аутоматизација електроенергетске мреже: будући трендови развоја" и "Нуклеарна енергија: темељ енергетске будућности?".
Овогодишњи Самит енергетике у Требињу реализује се уз подршку Владе Републике Српске, Министарства енергетике и рударства, "Електропривреде Републике Српске", града Требиња и Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара.
Генерални спонзор скупа је компанија "ЕЛНОС група", а медијски покровитељ Новинска агенција Републике Српске - СРНА.
Самит се одржава у Културном центру Требиње.
