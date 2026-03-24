Којић за АТВ: Правосуђе БиХ на тесту

24.03.2026
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ рекао је у АТВ-овој емисији "У првом плану" да је правосуђе на нивоу БиХ стављено на тест.
Којић истиче да су он и шеф Клуба посланика СНСД-а у ПДПС БиХ Сања Вулић поднијели кривичну пријаву против новинара из ФБиХ јер сматрајуо да има елемената националне, расне и вјерске мржње.
"Има довољно доказа, ту је било шест или седам камера које су снимале све то када се дешавало", рекао је Којић коментаришући инцидент у Представничком дому ПСБиХ када је новинар Хајат телевизије Ермин Ахметашевић назвао посланике СНСД-а четницима .
Он је истакао да се чека како ће правосуђе БиХ одреаговати по овом питању ће правосуђе реаговати.
"Не сматрам ја да то треба да заштити мене и колегиницу (Сању Вулић), ми смо навикли на то у Сарајеву и није он мене нешто увриједио када ми је рекао да сам четник", рекао је Којић.
Он је истакао да су четници спашавали пилоте код Добоје и да су само су представљани у комунистичком систему као лоши, а нису.
"Мене то није увриједило, али од оног ко је то рекао, он сматра да са тим треба да вријеђа и ја мислим да на начин на који је речено, да треба да буде санкционисано", рекао је Којић.
Он је подсјетио да је ово тест за Суд и Тужилаштво да се види хоће ли доћи до оптужници, а као прво, да ли ће се спровести уопште истрага.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
