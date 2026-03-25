Logo
Large banner

Акције Поп март пале упркос добрим резултатима

Извор:

Танјуг

25.03.2026

13:03

Коментари:

0
Фото: Таnjug

Акције кинеске компаније Поп март данас су пале за више од 22 одсто упркос добрим пословним резултатима у 2025. години, пошто су инвеститори забринути да раст заснован превасходно на популарности кључног производа, играчке Лабубу, није дугорочно одржив.

Резултати компаније су на први поглед надмашили очекивања, посто су приходи у 2025. порасли за чак 185 одсто на 37,1 милијарду јуана (око 4,7 милијарди евра), преноси ЦНБЦ.

Нето добит компаније више је него учетворостручена и достигла је око 12,8 милијарди јуана (1,6 милијарди евра), благо изнад прогноза стручњака, али тржиште је ипак реаговало негативно.

Аналитичари упозоравају да је раст Поп марта у посљедњем кварталу 2025. већ почео да успорава, што додатно подстиче сумње у дугорочну одрживост потражње за кључним брендовима компаније.

Генерални директор Ванг Нинг покушао је да умири тржиште, поручивши да компанија има шири портфељ производа и да не зависи искључиво од једног бренда.

У прошлој години је забиљежен раст продаје и других производа компаније као што су Скалпанда и Диму, али они и даље заостају за сегментом Монстерс, са Лабубу луткама које чине највећи дио прихода.

Поп март је у протеклим година имао снажан раст, када је забиљежен и скок акција за више од 300 одсто, али инвеститори сада постају опрезнији, док даљи развој ситуације зависи од способности компаније да понови успјех са новим производима.

Подијели:

Тагови :

Лабубу

akcije

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner