Logo
Large banner

Ове земље највише зависе од Ормуског мореуза

Аутор:

АТВ

25.03.2026

08:26

Коментари:

0
Фото: screenshot / marinetraffic.com

Према процјенама аналитичара међународног финансијског сајта Investing.com, земље које су највише зависне од енергената који се транспортују кроз Ормуски мореуз су Јапан, Јужна Кореја, Пакистан и Тајван.

Према процјенама које је на свом налогу на мрежи X објавио Џеси Коен, аналитичар финансијског сајта са сједиштем у Израелу, 73 одсто енергената које користи, Јапан увози кроз Ормуски мореуз, Јужна Кореја 70 одсто, а Пакистан и Тајван по 60 одсто.

Слиједи Кина, за коју се процјењује да кроз Ормуски мореуз увози између 40 и 45 одсто енергената, Индија са 42 одсто, а након њих Тајланд са између 30 и 35 одсто, Сингапур са 30 одсто, Малезија са између 25 и 30 одсто и Филипини са 25 одсто.

Вијетнам увози 20 одсто својих енергената кроз Ормуски мореуз, Италија 15 одсто, док Шпанија увози између 12 и 15 одсто.

Сједињене Америчке Државе кроз Ормуски мореуз увозе свега између два и пет одсто енергената које употребљавају.

Након што је амерички председник Доналд Трамп у понедјељак саопштио да Иран и САД воде преговоре о прекиду сукоба и наредио петодневну обуставу најављених америчких напада на иранску енергетску инфраструктуру, цијене нафте пале су и за 10 одсто.

Према подацима са берзи, цијена сирове нафте јуче је у 15.30 часова пала за 8,85 одсто на 89,607 долара за барел, а нафте Брент за 9,55 одсто на 101,469 долара.

"Задовољство ми је да извјестим да су Сједињене Америчке Државе и Иран у посљедња два дана водили веома добре и продуктивне разговоре у вези са потпуним и и цјелокупним рјешавањем наших непријатељстава на Блиском истоку", објавио је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.

Ова објава је ублажила непосредне страхове од мањка понуде након повећаних тензија на тржишту, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

energetika

gorivo

Зависни од Хормушког мореуза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иранци представили своје услове за крај рата: Ево шта траже од Американаца

Свијет

Иранци представили своје услове за крај рата: Ево шта траже од Американаца

3 ч

0
Трампов мировни план за Иран срушио цијене нафте

Свијет

Трампов мировни план за Иран срушио цијене нафте

3 ч

0
Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

Ауто-мото

Може ли доћи до квара аутомобила ако останете без горива у вожњи?

2 ч

0
Трамп: Сви ирански лидери су нестали

Свијет

Трамп: Сви ирански лидери су нестали

3 ч

0

Више из рубрике

Почиње Самит енергетике у Требињу

Економија

Почиње Самит енергетике у Требињу

3 ч

0
БиХ све више извози јаја: Ево гд‌је их највише продаје

Економија

БиХ све више извози јаја: Ево гд‌је их највише продаје

12 ч

0
Гориво, бензинска пумпа

Економија

Поврат дијела акциза добро дошао: Чим нема нафте, нема ничега

15 ч

0
Извоз јаја повећан за 84 одсто

Економија

Извоз јаја повећан за 84 одсто

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

55

Хапшење у Бањалуци: Алкохол, непрописно паркирање и повријеђен полицајац

10

52

Јак земљотрес погодио БиХ

10

49

Исповијест храбре раднице која је савладала пљачкаша: Не бојим се, ударио ме је у главу

10

22

Занијели се на гробљу! Мушкарац потпуно наг, а жена сједи на споменику

10

16

Жесток удар на промоцију Сарајевске хагаде: То је ритуал, не долазите!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner