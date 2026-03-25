Ове земље највише зависе од Ормуског мореуза

25.03.2026
08:26
Према процјенама аналитичара међународног финансијског сајта Investing.com, земље које су највише зависне од енергената који се транспортују кроз Ормуски мореуз су Јапан, Јужна Кореја, Пакистан и Тајван.
Према процјенама које је на свом налогу на мрежи X објавио Џеси Коен, аналитичар финансијског сајта са сједиштем у Израелу, 73 одсто енергената које користи, Јапан увози кроз Ормуски мореуз, Јужна Кореја 70 одсто, а Пакистан и Тајван по 60 одсто.
Слиједи Кина, за коју се процјењује да кроз Ормуски мореуз увози између 40 и 45 одсто енергената, Индија са 42 одсто, а након њих Тајланд са између 30 и 35 одсто, Сингапур са 30 одсто, Малезија са између 25 и 30 одсто и Филипини са 25 одсто.
Вијетнам увози 20 одсто својих енергената кроз Ормуски мореуз, Италија 15 одсто, док Шпанија увози између 12 и 15 одсто.
Сједињене Америчке Државе кроз Ормуски мореуз увозе свега између два и пет одсто енергената које употребљавају.
Након што је амерички председник Доналд Трамп у понедјељак саопштио да Иран и САД воде преговоре о прекиду сукоба и наредио петодневну обуставу најављених америчких напада на иранску енергетску инфраструктуру, цијене нафте пале су и за 10 одсто.
Према подацима са берзи, цијена сирове нафте јуче је у 15.30 часова пала за 8,85 одсто на 89,607 долара за барел, а нафте Брент за 9,55 одсто на 101,469 долара.
"Задовољство ми је да извјестим да су Сједињене Америчке Државе и Иран у посљедња два дана водили веома добре и продуктивне разговоре у вези са потпуним и и цјелокупним рјешавањем наших непријатељстава на Блиском истоку", објавио је Трамп на својој друштвеној мрежи Truth Social.
Ова објава је ублажила непосредне страхове од мањка понуде након повећаних тензија на тржишту, преноси Танјуг.
