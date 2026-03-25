Трамп: Сви ирански лидери су нестали

Аутор:АТВ
25.03.2026
07:22
Предсједник САД Доналд Трамп рекао је новинарима у Овалном кабинету да су сви лидери у Ирану нестали и да је "сагласан да никада неће имати нуклеарно оружје".
Иранска организација за атомску енергију саопштила је да су САД и Израел извели нападе близу иранске нуклеарне електране Бушер. Амерички и израелски медији извештавају да су САД предале Ирану план од 15 тачака.
Иран је сигнализирао администрацији америчког предсједника Доналда Трампа да би радије водио преговоре са америчким потпредсједником Џеј Ди Венсом него са специјалним изасланицима Стивом Виткофом и Трамповим зетом Џаредом Кушнером, навела су два извора.
Према тим наводима, порука је пренијета Вашингтону неформалним каналима и указује на процену Техерана да преговори са Виткофом и Кушнером не би били продуктивни због недостатка поверења након "пропасти" претходних разговора, који су претходили војној акцији Израела и Сједињених Америчких Држава, пренио је Си-Ен-Ен.
Извори наводе да се Венс у региону доживљава као политичар склонији идеји окончања сукоба него други чланови америчког дипломатског тима, међу којима су и државни секретар Марко Рубио и Виткоф.
Регионални саговорници такође оцењују да би Венсово укључивање у преговоре могло да буде ризично, јер би постизање договора о окончању сукоба могло да буде тешко.
Корпус Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је јутрос да је покренуо 80. талас операције "Право обећање 4", усмјерен на стратешке тачке и војне центре на сјеверу окупираних територија, као и на америчке војне базе у региону, а гађани су циљеви у Израелу, Кувајту, Бахреину и Јордану.У саопштењу је наведено да је најновију фазу операције спровела Ваздухопловна снага ИРГЦ-а, у знак подршке офанзивама либанског покрета Хезболах против израелских циљева и становника јужног Либана, пренео је портал Пресс ТВ.
Према истом извору, мете су биле локације на централним окупираним територијама, укључујући Тел Авив, Кирјат Шмону и Бнеи Брак, као и америчке војне базе Али ел-Салем и Арифџан у Кувајту, Ел-Азрак у Јордану и Шеик Иса у Бахреину.
