Трамп: Сви ирански лидери су нестали

АТВ

25.03.2026

07:22

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је новинарима у Овалном кабинету да су сви лидери у Ирану нестали и да је "сагласан да никада неће имати нуклеарно оружје".

Иранска организација за атомску енергију саопштила је да су САД и Израел извели нападе близу иранске нуклеарне електране Бушер. Амерички и израелски медији извештавају да су САД предале Ирану план од 15 тачака.

Извори: Иран сигнализира да би радије преговарао са Венсом него са Виткофом и Кушнером

Иран је сигнализирао администрацији америчког предсједника Доналда Трампа да би радије водио преговоре са америчким потпредсједником Џеј Ди Венсом него са специјалним изасланицима Стивом Виткофом и Трамповим зетом Џаредом Кушнером, навела су два извора.

Према тим наводима, порука је пренијета Вашингтону неформалним каналима и указује на процену Техерана да преговори са Виткофом и Кушнером не би били продуктивни због недостатка поверења након "пропасти" претходних разговора, који су претходили војној акцији Израела и Сједињених Америчких Држава, пренио је Си-Ен-Ен.

Извори наводе да се Венс у региону доживљава као политичар склонији идеји окончања сукоба него други чланови америчког дипломатског тима, међу којима су и државни секретар Марко Рубио и Виткоф.

Регионални саговорници такође оцењују да би Венсово укључивање у преговоре могло да буде ризично, јер би постизање договора о окончању сукоба могло да буде тешко.

ИРГЦ покренуо 80. талас операције "Право обећање 4", гађани циљеви у четири земље

Корпус Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је јутрос да је покренуо 80. талас операције "Право обећање 4", усмјерен на стратешке тачке и војне центре на сјеверу окупираних територија, као и на америчке војне базе у региону, а гађани су циљеви у Израелу, Кувајту, Бахреину и Јордану.У саопштењу је наведено да је најновију фазу операције спровела Ваздухопловна снага ИРГЦ-а, у знак подршке офанзивама либанског покрета Хезболах против израелских циљева и становника јужног Либана, пренео је портал Пресс ТВ.

Према истом извору, мете су биле локације на централним окупираним територијама, укључујући Тел Авив, Кирјат Шмону и Бнеи Брак, као и америчке војне базе Али ел-Салем и Арифџан у Кувајту, Ел-Азрак у Јордану и Шеик Иса у Бахреину.

