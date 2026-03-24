Орбан: Нећу дозволити да ЕУ пљачка Мађаре

АТВ

24.03.2026

22:26

Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Denes Erdos

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да ће, уколико ЕУ реализује планове о исплати Украјини више од 1,5 милијарди евра, камате на кредите морати да отплаћују чак и унуци Европљана, те поручио да неће дозволити да Мађаре пљачкају.

Орбан је рекао да, уколико побиједи на предстојећим парламентарним изборима, неће дозволити да се новац мађарских грађана шаље Украјини, преноси СРНА.

"Обећавам да ћу, као што сам успио у претходне четири године, и у наредне четири заштитити Мађарску од рата, укључујући и његов финансијски терет. Бранићу оно што припада Мађарима, оно што заслужујете, оно што сте стекли својим радом и нећу дозволити да вас пљачкају и одузимају ваш новац да би га слали у Украјину", рекао је Орбан на предизборном скупу у граду Нађкањижа.

