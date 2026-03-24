Прва три дана љетног рачунања времена су критична: Ево како да се лакше прилагодите

24.03.2026
22:00
Предстојећег викенда, у ноћи између суботе и недјеље, 28. и 29. марта, почиње љетне рачунање времена, сат се помјера са два на три сата ујутро. Ево како да ублажите посљедице украденог сата сна.
Прољећни умор већ мучи многе грађане, а када се на њега буде додао и сат мање сна, то најтеже може да буде по ранораниоце и особе које већ имају дијагностикована кардиоваскуларна обољења.
Вицеви
Виц дана: Колега, пробудите се
Према ријечима др Радмиле Шехић, која је пензију дочекала у Хитној помоћи, статистика показује да је у прва три дана након помјерања сата због љетнег рачунања времена повећан број инфаркта и можданих удара.
Она за Блиц здравље наводи да је здравом организму потребно 4 до 7 дана да се адаптира на ову промјену, да су прва три кључна, а да посљедице могу да се ублаже низом мјера с којима треба почети недјељу или бар 3 до 4 дана прије помјерања казаљки.
Докторка Радмила Шехић каже да је зимско вријеме природно и да би најбоље било да се не прелази на љетне рачунање времена.
"На љетне рачунање времена се прелази да се направи дужи дан, односно да се искористи за радну активност, а да се смањи спавање. А најнормалније вријеме је ово сад, зимско. То је оно природно, нормално. Са друге стране, љетне рачунање времена продужи дан, али скрати сан, и то директно, али стварно директно утиче на здравље, на наш биолошки сат. Ако се нешто споља деси као атак, као што је помјерање сата, онда се ремети и наш биолошки сат и биоритам", објашњава др Радмила Шехић.
Свијет
Најмање 69 погинулих у паду војног авиона
То покреће многе тегобе које су, на сву срећу, краткорочне природе.
"Код људи који су већ здравствено угрожени може да изазове погоршање њиховог тренутног стања. Расте крвни притисак и повећава се стрес, јер када се мање спава, макар били то и пензионери, то изазива стрес, пошто су и мозак и читав организам већ навикли на нешто."
"Тако да се, унутар тог периода, а то важи и за климатске промјене, биљежи повећан број срчаног и можданог инфаркта. То се најчешће дешава у прва три дана унутар тог прилагођавања", наводи др Радмила Шехић.
У највећем ризику су особе које имају висок крвни притисак и које су већ регистроване као срчани болесници.
Србија
Патријарх Порфирије: Без изузетка смо се нашли у ратном пламену
"Срчани коронарни болесници који су прележали шлог, рецимо, који имају проблем са вратном и можданом циркулацијом, па особе које имају психичке проблеме. Дакле, угроженост је могућа прва три дана, а то су кључни дани за адаптирање организма на новонастало мјерење времена", каже љекарка.
Промјену времена најлакше подносе дјеца, мада и код њих, како каже, "може да се примјети њањавост".
Она наводи да губитак једног сата сна доводи до сијасет симптома, као што су:
"Чак и губитак апетита. Јер човјеку, док је такав, није ни до чега, ни до јела, ни до спровођења здравог начина живота, а све то доводи и до смањеног квалитета радне способности. Тиме су нарочито угрожени они који су за воланом, значи возачи прије свега, и сви они који су ранораниоци", објашњава др Радмила Шехић.
Сцена
Пјевачица била код Зорице и Кемиша на вечери: ''Нећу о томе - расплакаће ме''
Додаје да је у тим данима стрес врло битан. Под стресом расте хормон кортизол, који убрзава срчани ритам, изазива некада и прескакање срца, а и особе се трзају за све и свашта:
"То је једна, заиста, ванредна ситуација науштрб хормона радости. Све то дође, касније, у ред, али треба превазићи прва три дана."
Прелазак на љетне рачунање времена и сат мање сна може се превазићи уз претходну припрему, коју треба почети недјељу дана раније, или бар три до четири дана прије помјерања казаљки.
"Прије очекиваног помјерања сата, неких 3 до 4 дана, а ко може и недјељу дана, треба раније одлазити у кревет у односу на вријеме у које се иначе спава. Треба лећи бар сат времена раније него што се уобичајено одлази."
Истовремено, треба боравити на дневном свјетлу што је дуже могуће а не сједити у затвореном простору, у кући. Ако је могуће, на паузи изаћи гдје има сунца, свјетла, јер ово сунце није оно убодно љетне, него прија, подиже расположење, дјелује као антидепресив. Свјетло преко очију повећава и виталност, и смањује све ово што изазива први атак тог поремећеног биоритма", каже др Радмила Шехић.
Република Српска
Додик: НАТО агресијом учињена историјска неправда
Треба избјегавати иритантна средства као што су кафа, газирана и енергетска пића – све оно што иритира и смањује унос витамина.
"Насупрот томе, треба повећати унос здравог, свјежег воћа и поврћа, јер је тако очуван сваки витамин и минерал. Када смо код хране, још је важније прескочити вечерњи оброк, да би сан био лакши, здравији, релаксиран. Тежак оброк и током спавања ангажује органе варења и оптерећује метаболизам", савјетује љекарка.
Сви витамини су битни, али је најважнији витамин Ц, јер је он тај који подиже имунитет.
"Он је тај који подиже одбрану организма против дјеловања и инфекције, а у таквом стресу до каквог доводи помјерање сата и организму пада имунитет, па је подложан инфекцијама. Пад имунитета подразумијева слабу одбрану организма и самим тим је мета за нову вирусну и неке друге инфекције."
"Вируси су увијек ту присутни, не нападају организам који је са здравом одбраном, такву територију они не дирају. Ц витамин је најснажнији антиоксиданс и врло важан за подизање имунитета, али не као таблете, него кроз воће, рецимо јабуку и поврће", каже докторка.
Друштво
Увредљиви графити на касарни "Заим Имамовић": "Смрт Србима, Босна Бошњацима"
Према њеним ријечима, у овом периоду добро је дошла и поподневна дремка од пола сата до сат, никако дужа.
"Поподневна дремка помаже људима да се опусте, релаксирају, али само у почетку свих ових збивања, чисто да се врати енергија и да се надокнади изгубљено вријеме спавања, али временом и сам организам потпуно регулише биоритам. Осим ако не доживи компликације које смо већ напоменули, да би се здрав организам, па чак и старије особе, адаптирао, потребно је 4 до 7 дана", каже др Радмила Шехић за "Блиц здравље".
