Пјевачица била код Зорице и Кемиша на вечери: ''Нећу о томе - расплакаће ме''

Аутор:АТВ
24.03.2026
21:15
Коментари:0
Пјевачица Снежана Ђуришић вечерас, 24. марта, одржава први од два концерта у МТС Дворани.
Бројна публика, колеге и пријатељи окупили су се да подрже Снежану и уживају у њеним хитовима, а међу њима била је и Гоца Лазаревић, која са Снежаном сарађује готово пола вијека.
- Нас двије се познајемо и сарађујемо добрих 50 година. Ако мене зове Снежа, један од најбољих вокала икада у Србији, да се неко не увриједи, ја то не могу да игноришем, без обзира што сутра имам снимање - рекла је Гоца, а потом проговорила и о Зорици Брунцлик.
Открила је да је једном била у њеној кући, али није жељела да се превише осврће како се не би расплакала:
- Зорица и ја смо недавно снимале један серијал, који се зове 'На вечери код' и пошто смо биле у супротним екипама, ја сам била код њих на вечери. То је било заиста врхунски. Први пут сам у животу била код ње и одушевило ме, али нећемо на теме које ће да ме расплачу - рекла је Гоца Лазаревић, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
47 мин0
Друштво
48 мин0
Друштво
57 мин0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
21
44
21
28
21
15
21
10
20
59
Тренутно на програму