Власник OnlyFansa био мртав данима прије него што је вијест о смрти објављена

24.03.2026
Пријатељ и пословни партнер Леонида Леа Радвиснког, власника Onlyfansa који је преминуо у 43. години, открио је непозанте детаље о украјинском богаташу.
Власник сајта за одрасле - OnlyFansa - Леонид Лео Радвински, био је мртав данима пре него што је вест о његовој смрти објављена, открио је његов пријатељ за The Пост.
"Инсајдери су знали да се Радвински већ неко вријеме бори са здравственим проблемима и, иако је његова смрт трагична, оставио је за собом компанију која је била потпуно спремна за његов одлазак", рекао је Енди Бахман, извршни директор компаније Creators Inc., која тесно сарађује са креаторима садржаја за одрасле са контроверзног сајта.
"Његова смрт није била изненадна, тако да је било много припрема", додао је.
"Преминуо је неколико дана прије него што су медији сазнали, тако да није било прекида у пословању".
Радвински је био веома тајанствен када је реч о приватном животу и постоји само једна његова јавна фотографија.
"Иронија са Леом је у томе што је изградио једну од најпопуларнијих платформи на интернету, али је живио живот који је био невјероватно тих и веома дисциплинован, утемељен у вјери и породици", рекао је Бахман.
"Заиста се није појављивао у центру пажње", додао је.
Софи Рејн и друге звезде OnlyFansa одале су почаст човеку, који им је помогао да зараде огромне своте новца али су рекле да га никада нису среле, нити разговарале са њим.
Прије смрти, Радвински се повукао у луксузан стан од 550 квадрата, вриједан 19 милиона долара на обали океана у Тарнбери Оушн клубу, једној од најексклузивнијих адреса у Мајамију.
Имање налик тврђави посједује приватне лифтове, обезбјеђење 24/7 и директан приступ паркинг објектима, тако да знатижељници не могу да виде ко долази и одлази.
Иза украјинског бизнисмена остала је супруга, адвокатица и филантропкиња, Јекатерина „Кејт“ Чудновски, која води специјалне пројекте у Фондацији за истраживање ријетких карцинома.
У једном од својих ријетких познатих појављивања у јавности, Радвински је пратио своју супругу на свечаној приредби за Фондацију за истраживање канцера гастроинтестиналног тракта 2024. године.
Том приликом је Чудновски објавила да су супруг и она донирали 23 милиона долара за истраживање рака, пренио је Волстрит џурнал (Wall Street Journal).
„Захваљујући научницима који стоје иза истраживања које финансирамо, једно чудо је слиједило друго. Напредак ће заувијек промијенити процес лијечења рака. А Лео је овдје вечерас, доказујући да наука и чуда иду руку под руку“, истакла је Чудновски током свог говора на догађају.
Према личној веб-страници, Радвински је даривао огромне донације Меморијалном центру за рак Слоун Кетеринг, Универзитету у Чикагу и ЕБ рисрч партнершипу (EB Research Partnership), глобалној организацији посвећеној финансирању истраживања за лијечење ријетке генетске болести булозне епидермолизе. Ријеч је о групи кожних поремећаја који узрокују јаке пликове и ране.
Радвински, који је одрастао изван Чикага, купио је матичну компанију ОнлиФенса (OnlyFans), Феникс интернешенел (Fenix International), 2018. године од британских бизнисмена, оца и сина Гаја и Тима Стоклија, који су основали платформу двије године раније.
У то вријеме, ОнлиФенс је био „само сајт са садржајем за одрасле, који сте могли видјети када се претплатите“.
Радвински је трансформисао порно-индустрију тако што је креаторима садржаја за одрасле понудио платформу да директно допру до своје публике путем претплата и задрже 80 одсто својих прихода.
Док је радио као директор и већински акционар компаније, од 2021. до почетка 2025. године, Радвински је себи исплатио чак 1,8 милијарди долара дивиденди, према подацима часописа Форбс (Forbes).
Његови удјели у компанији наводно су били строго повјерљиви. Према извјештајима, раније је покушавао да прода свој удио у компанији за осам милијарди долара — иако је имао проблема да пронађе банку која би посредовала у послу.
Феникс интернешенел је прошле године водио преговоре о потенцијалној аквизицији од стране групе коју предводи Форест роуд (Forest Road), инвестициона банка и консултантска фирма са сједиштем у Лос Анђелесу, иако су потенцијални послови пропали из непознатих разлога.
Упркос очигледној „стидљивости због власништва над ОнлиФенсом“, то није био његов први посао с порнографијом.
Међу његовим раним подухватима били су веб-сајтови који су нудили хаковане лозинке за порнографске сајтове.
Касније је регистровао на стотине имена домена — многи од њих били су порнографски или су се односили на познате личности из раних 2000-их, а 2004. године покренуо је Мајфрикамс (MyFreeCams), претечу ОнлиФенса.
Под његовим власништвом, ОнлиФенс је постао глобална сензација — посебно током пандемије ковида 19 (COVID-19), када је дневно добијао 300.000 корисника.
