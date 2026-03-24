Хаос на пумпама у Аустрији: Цијена дизела пробила границу

24.03.2026
14:26
Коментари:0
Цијене на пумпама у Аустрији настављају да расту. Дизел тренутно кошта више од два евра по литру, док је бензин тек незнатно јефтинији. Стручњаци већ упозоравају: ако се ситуација додатно погорша, ускоро би цијена могла достићи чак три евра.
У позадини свега је напета ситуација на свјетском тржишту - цијене нафте су тренутно око 50 одсто више него прије рата у Ирану, пише Хеуте. Међународна агенција за енергију чак говори о једној од потенцијално најтежих енергетских криза у посљедњих неколико деценија.
Кључна тачка је Ормуски мореуз.
- Туда пролази око 20 одсто свјетских потреба за нафтом - објашњава енергетски стручњак Јоханес Бенињи у јутарњем дневнику станице Ое1. Умјесто досадашњих 17 милиона барела, тренутно се може извозити само око 11 милиона. Ситуација се погоршава и са гасом. Недостаје прије свега течни природни гас - око 20 одсто према Бенињију.
Сцена
"Свирајте ми... Можда туга престане" Пјевачица објавила снимак Зорице Брунцлик
Посебно тежак ударац представља и испад великог постројења у Катару.
У Аустрији тренутно нема акутних несташица, али цијене расту.
- И даље добијамо дизел, али се цијене равнају према светском тржишту - каже Бенињи. Европа може себи да приушти више цијене у поређењу са другим регионима, попут Азије, гдје се потражња већ смањује.
На друштвеним мрежама у међувремену кључају емоције због оваквог развоја догађаја.
- Више се не исплати радити, онда дајем отказ и живећу на рачун државе - пише један корисник. За њега се одлазак на посао аутомобилом једноставно више не исплати.
- Цијена сирове нафте је тренутно на нивоу из 2012. године, а тада је цијена горива била око 1,45 евра - пише у другом коментару.
(Телеграф)
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Фудбал
2 ч0
Бања Лука
2 ч7
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
05
16
04
15
59
15
55
15
54
Тренутно на програму