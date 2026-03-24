Хаос на пумпама у Аустрији: Цијена дизела пробила границу

24.03.2026

14:26

Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи
Фото: АТВ

Цијене на пумпама у Аустрији настављају да расту. Дизел тренутно кошта више од два евра по литру, док је бензин тек незнатно јефтинији. Стручњаци већ упозоравају: ако се ситуација додатно погорша, ускоро би цијена могла достићи чак три евра.

У позадини свега је напета ситуација на свјетском тржишту - цијене нафте су тренутно око 50 одсто више него прије рата у Ирану, пише Хеуте. Међународна агенција за енергију чак говори о једној од потенцијално најтежих енергетских криза у посљедњих неколико деценија.

Кључна тачка је Ормуски мореуз.

- Туда пролази око 20 одсто свјетских потреба за нафтом - објашњава енергетски стручњак Јоханес Бенињи у јутарњем дневнику станице Ое1. Умјесто досадашњих 17 милиона барела, тренутно се може извозити само око 11 милиона. Ситуација се погоршава и са гасом. Недостаје прије свега течни природни гас - око 20 одсто према Бенињију.

Посебно тежак ударац представља и испад великог постројења у Катару.

У Аустрији тренутно нема акутних несташица, али цијене расту.

- И даље добијамо дизел, али се цијене равнају према светском тржишту - каже Бенињи. Европа може себи да приушти више цијене у поређењу са другим регионима, попут Азије, гдје се потражња већ смањује.

Грађани су бијесни

На друштвеним мрежама у међувремену кључају емоције због оваквог развоја догађаја.

- Више се не исплати радити, онда дајем отказ и живећу на рачун државе - пише један корисник. За њега се одлазак на посао аутомобилом једноставно више не исплати.

- Цијена сирове нафте је тренутно на нивоу из 2012. године, а тада је цијена горива била око 1,45 евра - пише у другом коментару.

(Телеграф)

