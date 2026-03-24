Logo
Large banner

Лавров: Драматични догађаји ─ стручњаци кажу да је ово трећи свјетски рат

Аутор:

АТВ

24.03.2026

11:31

Коментари:

0
Сергеј Лавров
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Током протеклих мјесеци и недјеља свједоци смо драматичних догађаја на Блиском истоку и у Латинској Америци, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров, говорећи на седници Управног одбора Фонда за јавну дипломатију „Горчаков“.

„Посљедњих мјесеци и недјеља, постали смо свједоци драматичних догађаја и у Латинској Америци и на Блиском истоку – догађаја који директно произилазе из покушаја западних мањинских држава да одрже остатке своје доминације на међународној сцени употребом бруталне силе, занемарујући све претходно потписане и ратификоване обавезе према међународном праву“, рекао је Лавров.

Брзо ширење конфликтних зона широм свијета

Министар је примијетио да брзо ширење конфликтних зона широм свијета, које укључује нове земље и читаве регионе, изазива озбиљну забринутост.

„Примијетили смо да су неки стручњаци, укључујући и оне у Русији, специјализовани за историју међународних односа, већ почели да карактеришу и квалификују оно што се дешава као трећи свјетски рат“, закључио је Лавров.

Свијету пријети дестабилизација због сукоба око Ирана

Према његовим ријечима, жестока војна интервенција САД и Израела против Ирана пријети да дестабилизује свјетску трговину и свјетску енергетску безбједност.

„Од краја фебруара САД и Израел спроводе жестоку војну агресију против Исламске Републике Иран. Ситуација пријети да дестабилизује не само регион Персијског залива, што се већ догодило, и не само цијели Блиски исток, што је већ у току, већ и свјетску трговину, свјетску енергетску безбједност, као и међународни транспорт и пословне комуникације“, рекао је Лавров.

Министар је напоменуо и да руководство Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) неадекватно реагује на пријетње по нуклеарну безбједност које представља америчко-израелска агресија против Ирана.

„На мети, а ово је проглашено легитимном метом, су највише иранско руководство и цивилна инфраструктура, укључујући нуклеарна енергетска постројења под заштитним мјерама ИАЕА“, истакао је Лавров.

Он је додао да Русија није равнодушна према ономе што се дешава између Ирана и његових сусједа, као и да је спремна да се придружи посредничким напорима око Ирана и саопштава своје оцијене Техерану.

„Тренутно разговарамо о свим овим питањима и, наравно, саопштавамо наше процјене и еволуцију ставова и Иранцима и државама чланицама Савјета за сарадњу земаља Персијског залива“, рекао је Лавров.

Према ријечима шефа руске дипломатије, Москва је увјерена да је „управо тај пут — пут преговора, пут уједињења и договора о равнотежи интереса у интересу“ Блиског истока – кључног региона у свијету, „а не покушај да се било која земља, а посебно Иран, примора да слиједи диктат из иностранства“.

(Спутњик)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

38

Ухапшен малољетник, осумњичен за крађу 3.500 евра из кладионице

12

33

"Лука Модрић је 50 одсто наш": Исјечак из нове српске комедије подијелио Хрвате

12

28

ПСС: Станивуковић још у притвору

12

20

Петрић: Изборни губитници двије деценије понављају да губе изборе јер нема технологије

12

19

Додик: Никада не смијемо одустати од Српске и њеног статуса, БиХ је илузија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner