Лавров: Драматични догађаји ─ стручњаци кажу да је ово трећи свјетски рат

Аутор:АТВ
24.03.2026
11:31
Током протеклих мјесеци и недјеља свједоци смо драматичних догађаја на Блиском истоку и у Латинској Америци, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров, говорећи на седници Управног одбора Фонда за јавну дипломатију „Горчаков“.
„Посљедњих мјесеци и недјеља, постали смо свједоци драматичних догађаја и у Латинској Америци и на Блиском истоку – догађаја који директно произилазе из покушаја западних мањинских држава да одрже остатке своје доминације на међународној сцени употребом бруталне силе, занемарујући све претходно потписане и ратификоване обавезе према међународном праву“, рекао је Лавров.
Министар је примијетио да брзо ширење конфликтних зона широм свијета, које укључује нове земље и читаве регионе, изазива озбиљну забринутост.
„Примијетили смо да су неки стручњаци, укључујући и оне у Русији, специјализовани за историју међународних односа, већ почели да карактеришу и квалификују оно што се дешава као трећи свјетски рат“, закључио је Лавров.
Према његовим ријечима, жестока војна интервенција САД и Израела против Ирана пријети да дестабилизује свјетску трговину и свјетску енергетску безбједност.
„Од краја фебруара САД и Израел спроводе жестоку војну агресију против Исламске Републике Иран. Ситуација пријети да дестабилизује не само регион Персијског залива, што се већ догодило, и не само цијели Блиски исток, што је већ у току, већ и свјетску трговину, свјетску енергетску безбједност, као и међународни транспорт и пословне комуникације“, рекао је Лавров.
Министар је напоменуо и да руководство Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) неадекватно реагује на пријетње по нуклеарну безбједност које представља америчко-израелска агресија против Ирана.
„На мети, а ово је проглашено легитимном метом, су највише иранско руководство и цивилна инфраструктура, укључујући нуклеарна енергетска постројења под заштитним мјерама ИАЕА“, истакао је Лавров.
Он је додао да Русија није равнодушна према ономе што се дешава између Ирана и његових сусједа, као и да је спремна да се придружи посредничким напорима око Ирана и саопштава своје оцијене Техерану.
„Тренутно разговарамо о свим овим питањима и, наравно, саопштавамо наше процјене и еволуцију ставова и Иранцима и државама чланицама Савјета за сарадњу земаља Персијског залива“, рекао је Лавров.
Према ријечима шефа руске дипломатије, Москва је увјерена да је „управо тај пут — пут преговора, пут уједињења и договора о равнотежи интереса у интересу“ Блиског истока – кључног региона у свијету, „а не покушај да се било која земља, а посебно Иран, примора да слиједи диктат из иностранства“.
(Спутњик)
