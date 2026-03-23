Европске акције порасле након што је Трамп најавио деескалацију сукоба са Ираном

Аутор:АТВ
23.03.2026
22:26
Коментари:0
Акције на европским берзама данас су порасле након што је амерички предсједник Доналд Трамп најавио потенцијалну деескалацију сукоба са Ираном.
Паневропски STOXX 600 окончао је дан у плусу од око 1,7 одсто, при чему су све регионалне берзе забележиле позитивне резултате, пренео је ЦНБЦ.
Хроника
Индекс Франкфуртске берзе DAX порастао је за 1,2 одсто, а француски ЦАЦ 40 за 0,8 одсто, као и италијански FTSE MIB, док је лондонски FTSE 100 пао за 0,2 одсто.
Трамп је рекао да одлаже нападе на иранску енергетску инфраструктуру за пет дана и додао да су амерички и ирански званичници водили "веома добре и продуктивне разговоре о потпуном решавању непријатељстава".
Цијене сирове нафте су најприје нагло скочиле данас, при чему је свјетски референтни Брент порастао за 1,3 одсто на 113,70 долара по барелу раније тог дана, прије него што је пао за 8,1 одсто на 103 долара послије коментара америчког предсједника.
Стил
Након Трампове објаве, акције компанија за путовања и разоноду предњачиле су у Европи и порасле су за 2,9 одсто.
Када је ријеч о компанијама, акције Поште Италије пале су за 6,5 одсто након што је италијанска служба у већинском државном власништву открила планове за куповину Телекома Италије у послу вриједном 10,8 милијарди евра.
Акције Телекома Италије порасле су за 5,4 одсто.
Компанија Деливерy Херо добила је на вриједности 10,7 одсто, након што је саопштила да је пристала да прода своју платформу за доставу на Тајвану компанији Граб Холдингс за 600 милиона долара, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
23
10
22
58
22
57
22
52
22
50
Тренутно на програму