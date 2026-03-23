У које вријеме је најбоље орезати руже?

23.03.2026
Орезивање ружа је једна од најважнијих мјера његе која директно утиче на здравље биљке, њен изглед и богатство цвјетања.
Правилним орезивањем подстиче се раст нових изданака, уклањају се болесни и оштећени делови, и омогућава боља циркулација ваздуха кроз грм.
Најбоље вријеме за орезивање већине ружа је рано прољеће, када прође опасност од јаких мразева, а пупољци почну да бубре.
У нашим климатским условима то је обично март или почетак априла. Љетње орезивање се своди на уклањање прецвјеталих цвјетова, док се у јесен ради само благо скраћивање како би се биљка припремила за зиму.
Постоји неколико основних правила којих се треба придржавати.
Најприје, уклањају се сви суви, поломљени и болесни изданци, као и они који расту ка унутрашњости грма. Циљ је да средина биљке остане прозрачна и освијетљена. Затим се здрави изданци скраћују изнад споља окренутог пупољка, под благим углом, како би вода могла да отиче и смањи ризик од труљења.
Јачина орезивања зависи од врсте руже. Хибридне чајевке орезују се јаче, остављајући три до пет пупољака по изданку, док се жбунасте и пењачице орезују умјерено, уз задржавање дужих грана које носе цвјетове. Код пењачица је посебно важно усмјеравати и везивати изданке како би се постигао жељени облик.
Важно је користити оштар и чист алат, како би рез био гладак и како би се спријечило преношење болести. Након орезивања, препоручује се и прихрана биљке, како би имала довољно снаге за нови раст.
Редовно и правилно орезивање ружа не само да побољшава њихов изглед, већ и продужава живот биљке и обезбјеђује обилније и квалитетније цвјетање из године у годину.
