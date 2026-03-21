Одмах вратите на полицу: Један знак открива да је пилетина за бацање

21.03.2026
Пилетина је код нас готово подразумијевана ствар. Најбржа вечера, најлакши ручак, најчешћи избор када не знате шта да кувате. Управо зато већина људи престане да размишља када је купује, узме прво паковање које дјелује "океј" и иде даље. И ту се прави грешка.
Јер пилетина је једно од оних меса које најбрже пропада. Не прашта непажњу, не прашта лоше складиштење и не прашта "ма биће то добро". Ако промашите процјену, не ризикујете само укус него и здравље.
На први поглед, све изгледа исто. Паковање, етикета, боја меса. Али постоје јасни сигнали који откривају да нешто није у реду, чак и када рок трајања још није истекао.
Најважнији тест је онај који људи најчешће игноришу - боја и текстура.
Свежа пилетина треба да буде светлоружичаста, благо сјајна и чврста на додир. Ако примијетите сивкасте или зеленкасте тонове, или ако месо дјелује превише блиједо, готово "испрано", то није безазлено одступање. То је знак да месо више није за употребу.
Још јаснији сигнал даје текстура. Ако је пилетина љепљива, слузава или превише мекана под прстима, ту нема дилеме. Такво месо се не "спасава" термичком обрадом. Иде право у канту.
Мирис је посљедња линија одбране. Свјежа пилетина готово да нема мирис. Ако осјетите киселкаст, тежак или непријатан мирис, то је већ фаза у којој је процес кварења почео.
Већина људи гледа само цијену и рок трајања. А то није довољно.
Поријекло меса игра велику улогу. Провјерени произвођачи и јасно означена декларација нису луксуз него минимум. Ако купујете на мјеру, имате право да питате одакле месо долази и када је заклано. Ако продавац избегава одговор, то је већ одговор.
Рок трајања код свјеже пилетине је кратак, и то с разлогом. И у идеалним условима, говоримо о свега неколико дана. Све што дјелује као "може још мало" често је заправо већ на граници.
Ту већ нема простора за импровизацију. Пилетина не трпи стајање на собној температури док распремате кесе или листате телефон.
Одмах иде у фрижидер, у затворену посуду или оригинално паковање, одвојена од других намирница. Ако је не спремате исти дан, боље је да је подијелите у порције и замрзнете него да је "развлачите" по фрижидеру.
И још једна ствар коју многи занемарују - даске за сјечење. Дрво изгледа љепше, али пластика је сигурнија опција јер не задржава бактерије у порама.
На крају дана, ствар је једноставна. Ако вам пилетина делује сумњиво, вјероватно јесте. И ту нема преговора. Боље бацити него проверавати на сопственом стомаку.
