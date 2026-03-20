Ни случајно не купујте јаја ако на њима примјетите овај детаљ

АТВ

20.03.2026

14:06

Фото: Pixabay

Куповина јаја требало би да буде једноставна ствар: одабраћемо категорију, провјерити датум, можда цијену. Међутим, само професионални кувари и искусне домаћице обраћају пажњу на један изузетно важан детаљ који без грешке открива колико су свјежа.

Најбоља јаја су она из слободног узгоја (органска), са тамнијим жуманцетом, јер су богатија нутријентима, а за кување и печење најпрактичнија су она прве категорије.

Боја љуске нема утицаја на нутритивну вриједност, али требало би избјегавати она са напуклом или прљавом. Не заборавите да погледате рок трајања и датум паковања. И још нешто…

Ако примјетите да јаја у кутији нису распоређена како треба, односно да су нека окренута “наопако”, немојте да их узимате. Зашто? Уобичајено је да зашиљену страну јајета сматрамо горњом, а већу, заобљенију, као дно.

У амбалажи би требало да стоје са заобљеном страном окренутом нагоре, а шиљатом надоле. То је зато што постоји природни мехур ваздуха унутар заобљене стране, који помаже да жуманце буде центрирано. На тај начин јаја остају дуже свјежа. Ваздушна комора такође има заштитну функцију – спријечава бактерије да продру у унутрашњост.

Ако сте примјетили да су нека или сва јаја окренута шиљатим дијелом према дну амбалаже, то значи да их је неко од купаца провјеравао и вратио у погрешном положају.

У том случају постоји велика вјероватноћа да су на њима остале ситне пукотине и да су, окренута наопачке, изгубила свјежину. Заштитни механизам је поремећен, а ваздушни мехур се помјера повећавајући ризик од уласка микроорганизама.

Искусне домаћице и професионални кувари одлично знају да је свако одступање од положаја знак упозорења и да таква јаја не треба куповати, пише ЖенаБлиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

