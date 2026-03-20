За најљепше обојена васкршња јаја потребан вам је само купус

Аутор:АТВ
20.03.2026
11:56
Коментари:0
Ако желите необична и природно обојена васкршња јаја, рјешење се крије у кухињи. Љубичасти купус даје јединствену тиркизну нијансу која све више осваја љубитеље традиционалног фарбања.
Тиркизна боја једна је од најтежих за постизање када је у питању украшавање васкршње трпезе, али постоји једноставан и потпуно природан начин да је добијете.
Хроника
Све више људи одустаје од вјештачких боја и окреће се природним састојцима, а међу њима се посебно издваја љубичасти купус.
Уз помоћ купуса могуће је добити њежну, али ефекту тиркизну боју која изгледа потпуно другачије од класичних нијанси.
Осим што даје одличан визуелни утисак, ова метода је врло једноставна и не захтијева скупе састојке.
За овај поступак потребно је:
1 главица љубичастог купуса
5 шоља воде
Економија
4 кашике алкохолног сирћета
12 куваних јаја
Купус је потребно исјећи на ситне комаде и ставити у већу посуду са водом.
Затим се кува 30 до 45 минута, док вода не добије интензивну љубичасту боју.
Након тога, смјеса се охлади, купус се извади, а у обојену воду додаје се сирће.
У тако припремљену течност стављају се кувана јаја, пазећи да нису превише збијена.
Свијет
За свјетлију нијансу довољно је да јаја стоје око сат времена, док се за интензивнију боју препоручује и до два сата.
Важно је да се јаја повремено окрећу, како би се боја равномјерно примила.
Занимљиво је да ће јаја у почетку изгледати љубичасто, али након вађења из течности добијају препознатљиву тиркизну нијансу.
Ако желите додатни ефекат, јаја прије фарбања можете омотати гумицом.
Градови и општине
На тај начин добићете занимљиве шаре и потпуно јединствен изглед.
Ова једноставна метода омогућава да без много труда направите декоративна, природна и другачија васкршња јаја, преноси Дневно.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
4 ч0
Савјети
17 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
45
14
40
14
36
14
29
14
29
Тренутно на програму