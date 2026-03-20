Сјеверна Кореја добро зарадила захваљујући војној операцији у Украјини

Аутор:

АТВ

20.03.2026

11:39

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Сјеверна Кореја зарадила је између седам и 14 милијарди долара (од шест до 12 милијарди евра) захваљујући војној сарадњи са Русијом током сукоба у Украјини, саопштио је јужнокорејски Институт за националну безбедносну стратегију (INSS), пренели су француски медији.

Између августа 2023. и децембра 2025. године, процјењује да је распоређивање сјевернокорејских снага – више од 20.000 војника – и извоз оружја у Русију донио Северној Кореји 620 милиона долара (540 милиона евра) као и још седам до 13 милијарди долара (шест до 11 милијарди евра).

Сјеверна Кореја је послала хиљаде војника да се боре са Москвом у инвазији на Украјину, покренутој у фебруару 2022. године, према ранијим подацима јужнокорејских и западних обавјештајних агенција. Сјевернокорејски извори међутим тврде да њихови борци ратују искључиво на руској територији, на граничним дијеловима које је окупирала Украјина.

Сеул процјењује да је до сада у борбама убијено најмање 2.000 сјевернокорејских војника.

Као замјену за те снаге, Русија шаље Сјеверној Кореји финансијску помоћ, војну технологију, залихе хране и енергије, наводе аналитичари, преноси Данас.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворног текста на порталу atvbl.rs.

