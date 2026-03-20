Logo
Large banner

У Њемачкој се све чешће краде гориво због раста цијена

Аутор:

АТВ

20.03.2026

11:06

Коментари:

0
Мушкарац сипа гриво у аутомобил.
Фото: Tanjug/AP

Пораст цијена горива у Њемачкој довело је до таласа крађа дизела, посебно са градилишта, цистерни и из камиона, саопштила је њемачка полиција.

У посљедњих неколико дана пријављени су инциденти у Доњој Саксонији, Хесен и Баден-Виртембергу, у којима су непознате особе украле хиљаде литара горива, пренио је "Билд".

Hitna pomoć

Само у Бисендорфу са градилишта је нестало 3.000 литара дизела, а у Швалм-Едеру више од 1.500 литара из резервоара и грађевинске опреме, преноси Б92.

Полиција је навела да је мотив крађа повезан са високим цијенама горива - литар дизела сада кошта 2,16 евра, што је пораст од 46 центи од почетка рата на Блиском истоку.

У неколико случајева починиоци су ухваћени, укључујући 37-годишњака из Билштета са канистерима украденог горива.

Инциденти се не дешавају само на градилиштима - у Равенсбургу и Улму украдено је више хиљада литара из индустријских возила и складишта, док су возачи камиона у Мехерниху остали без 1.600 литара дизела док су спавали.

илу-земља-24022026

Портпаролка полиције је истакла да је број таквих крађа неуобичајен и да је потребан озбиљан напор да се спријеле слични случајеви у будућности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

gorivo

cijena goriva

Њемачка

krađa goriva

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

14

45

14

40

14

36

14

29

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner