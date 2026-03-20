Најмоћније оружје Ирана нису ни дронови ни балистичке ракете

20.03.2026
Пијесци Ирака и планине Авганистана подсјетили су америчку војску на стару, неугодну истину: географија одлучује ратове.
Воде уз Иран сада понављају исту лекцију, пише британски "Телеграф".
Напади на бродове у Хормушком мореузу можда јесу противзаконити, али Иранци никада нису скривали да ће то учинити. Још 2018. генерал-мајор Мохамед Али Џафари, тадашњи командант Револуционарне гарде, јасно је поручио:
"Натјераћемо непријатеља да схвати: или ће Хормушки мореуз бити отворен свима — или никоме".
Тај уски пролаз једина је морска артерија за извоз нафте и укапљеног гаса из Кувајта, Ирака, Катара, Саудијске Арабије и Уједињених Арапских Емирата. Спаја Перзијски залив с Оманским заливом. Танкери који га прођу или настављају према истоку — Кини, Индији и Јапану — или скрећу према Црвеном мору и Суецком каналу.
Али права снага Ирана лежи у самој природи тог простора. Ускоћа, мала дубина и скривени заливи чине Хормуз идеалним мјестом за мине и брзе чамце натоварене експлозивом. Посаде танкера то знају. И зато је тај мореуз опаснији од било којег дрона или ракете у иранском арсеналу.
Најужи дио широк је тек 21 миљу, између полуострва Мусандам у Оману и иранског Бандар Абаса. Унутар тога постоји коридор од само шест миља за танкере: по двије миље у сваком смјеру, с тампон-зоном између. Већи дио тог пролаза налази се у оманским водама, гдје је море дубље; ближе иранској обали дубина пада испод 15 метара.
Дуж обале, распршене међу суровим планинама и уским равницама, налазе се стотине села — често с кућама од трске — која сада дијеле простор с нафтним терминалима. Загрос планине притишћу обалу, а море се често судара с окомитим стијенама. Повезивање свих тих заједница увијек је било тешко, готово немогуће, наводи британски медиј.
Зато ниједан од десет највећих иранских градова није овдје. Нема ничега налик Дубаију. Највећи град је Бандар Абас, с нешто више од пола милиона становника — хаотична мјешавина Перзијанаца, Бандарија и Балуча.
Говори се бандари дијалект, варијанта фарсија. Сјеверније, око Бушехра, мијешају се Перзијанци и Арапи; још даље превладавају Лури, док на самом врху Залива, према Ираку, доминирају Арапи.
Заједничко им је да су Иранци — и да живе у једном од најсиромашнијих и најнеразвијенијих дијелова земље. Нису искључиво ни за ни против режима, али међу Балучима и Арапима повремено тиња оружани отпор.
Хормушки мореуз чувају и острва. Најважнија су Хормуз, Кешм и Харг — сви с иранским војним присуством, а посљедња два крцата оружјем.
Кешм, највеће острво, доминира улазом у мореуз. Има око 150 хиљада становника и познато је по мангровама — али, наводи се, права се прича скрива испод земље. У пећинама и тунелима Иран је изградио "град ракета”: стотине брзих чамаца и пројектила спремних за удар.
Острво има дугу војну историју: Португалци су овдје градили тврђаве, Британци користили базе. Ако се амерички маринци икада искрцају, врло је могуће да ће то бити управо овдје.
Харг је пак срце иранског извоза нафте — још једна очигледна мета у случају копненог сукоба.
Све то заједно диже цијену рата — и цијену нафте, гаса, осигурања. Посљедично, и хране, јер трећина сировина за гнојива пролази кроз Хормуз.
Чак и кад би сукоби стали, опасност не би нестала преко ноћи. Мине у мореузу могле би га учинити непроходним седмицама. Иранци наводно већ имају постављене мине које реагују на промјене притиска — довољно паметне да разликују танкер од мањег брода. У тако уском простору довољно је блокирати тек мали дио пролаза да све стане.
Деминирање је опција — али у рату то је лутрија с високим улозима, анализира "Телеграф". Американци разматрају конвоје с ратним бродовима као пратњом. Изводиво, али опасно — и правно клизаво.
Географија овдје игра за одбрану. Чак и море ради за Иран: висока сланост убрзава корозију ратних бродова и смањује њихову оперативну ефикасност.
Обала је разломљена, налик норвешким фјордовима. Из сваког завоја могу изронити дронови, мини-подморнице или чамци с експлозивом. Реакцијско вријеме било би минимално.
Конвој танкера могао би ући директно у замку: мине, обалне ракете, дронови из ваздуха и са мора, па чак и "рибарице” пуне експлозива. За заштиту би била потребна стална ваздушна подршка и непрекидно извиђање.
Десет танкера захтијевало би најмање пет ратних бродова — уз спори миноловац на челу. И чак тада, стручњаци процјењују, промет би пао на тек десет одсто нормалног нивоа.
Правни проблем је једнако незгодан: према поморском праву, конвој преузима националност ратних бродова који га штите. Другим ријечима, танкер под пратњом може постати легитимна војна мета.
Иран има још један географски адут: мореуз Баб ел-Мандеб, "Врата суза", између Аденског залива и Црвеног мора, унутар домета јеменских Хута — иранских савезника. Ако се и они активирају, рат се шири попут пожара.
У класичном рату САД имају огромну надмоћ. АЛи Иран не игра ту игру. Њихова стратегија је асиметрична — исцрпљивање, дуготрајност, политички притисак.
Није случајно да су стари Асирци Перзијски залив звали — Горко море, закључује британски "Телеграф".
