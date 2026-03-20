Снажан земљотрес на Антрактику

Земљотрес јачине 6,6 степени Рихтерове скале погодио је данас Јужна Шетландска острва, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Земљотрес се догодио у 00.22 часова на дубини од пет километара. Како је пренио ЕМСЦ, није издато упозорење на цунами.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.