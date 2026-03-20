Снажан земљотрес на Антрактику

Аутор:

АТВ

20.03.2026

08:49

Коментари:

0
Земљотрес јачине 6,6 степени Рихтерове скале погодио је данас Јужна Шетландска острва, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Земљотрес се догодио у 00.22 часова на дубини од пет километара.

Напад на Дубаи

Свијет

Иран напао четири земље

Како је пренио ЕМСЦ, није издато упозорење на цунами.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Земљотрес

Antarktik

Прочитајте више

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска има право да блокира 90 милијарди евра Украјини

1 ч

0
За ова 4 знака стиже цунами пара у наредних 7 дана: Скупљаће их џаковима

Занимљивости

За ова 4 знака стиже цунами пара у наредних 7 дана: Скупљаће их џаковима

1 ч

0
Компаније улажу милионе долара у борбу против ''АИ поплава''

Наука и технологија

Компаније улажу милионе долара у борбу против ''АИ поплава''

2 ч

0
Зашто је данас најмоћнији датум у години

Друштво

Зашто је данас најмоћнији датум у години

2 ч

0

Више из рубрике

Напад на Дубаи

Свијет

Иран напао четири земље

1 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Мађарска има право да блокира 90 милијарди евра Украјини

1 ч

0
Експлозије у Јерусалиму и Техерану; Израел одустаје од напада на иранска гасна поља

Свијет

Експлозије у Јерусалиму и Техерану; Израел одустаје од напада на иранска гасна поља

2 ч

0
Авион, лет

Свијет

Два авиона се замало сударила, отворена истрага

3 ч

0
