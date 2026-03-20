Компаније улажу милионе долара у борбу против ''АИ поплава''

20.03.2026
08:35
Многе велике технолошке компаније уложиле су 12.5 милиона долара у финансирање за унапређење сигурности отвореног кода и покушај уклањања извјештаја о грешкама "АИ поплава".
Компаније, укључујући OpenAI, Anthropic, AWS, Google, Microsoft и GitHub, обећале су финансирање за Alpha-Omegu и Фондацију за сигурност отвореног кода (ОпенССФ), обје сигурносне иницијативе унутар Linux Foundationa.
Циљ је развити дугорочна, одржива сигурносна рјешења која подржавају заједнице отвореног кода широм свијета.
Овај потез долази у тренутку када се одржаваоци отвореног кода суочавају с невиђеним бројем сигурносних извјештаја, од којих многа генеришу аутоматизовани системи.
Марк Риланд, директор Канцеларије ЦИСО-а за AWS, рекао је да ови извјештаји генерисани вјештачком интелигенцијом преоптерећују њихову способност прегледа, преноси "ИТпро".
"Многи извјештаји су врло ниског квалитета - стварност која је довела до новог индустријског термина 'АИ поплава'," рекао је. "Многи су пројекти већ одлучили увести смјернице за подношење захтјева за вјештачку интелигенцију, док су други у потпуности зауставили доприносе узводно како би спријечили поплаву захтјева за повлачењем генерисаних вјештачком интелигенцијом."
