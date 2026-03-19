Logo
Large banner

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

Аутор:

АТВ

19.03.2026

15:35

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Иако је од изласка конзоле PlayStation 3 прошло скоро 20 година, компанија Sony наставља са подршком. Данас је неочекивано објављено ново ажурирање софтвера под ознаком 4.93, тачно годину дана након претходне верзије. Иако званичне белешке наводе да се ради о „побољшању перформанси система“, стварни разлози су значајнији за свакодневно коришћење уређаја.

Зашто је ажурирање 4.93 важно за гледање филмова?

Главни разлог лежи у Blu-ray технологији и заштити ауторских права. ААЦС кључеви за енкрипцију, који омогућавају читање дискова, истичу сваких 12 до 18 мјесеци. Без инсталације верзије 4.93, конзола може изгубити могућност репродукције новијих Blu-ray филмова. За ажурирање је потребно око 200 MB слободног простора на хард диску.

Поред мултимедије, претпоставља се да Sony овим ажурирањима додатно ограничава рад модификованих система. Нови софтвер често онемогућава функционисање „џејлбрејк“ (jailbreak) рјешења и незваничног фирмвера (firmware), чиме компанија задржава контролу над уређајем. За разлику од других произвођача који укидају подршку за знатно новије уређаје, Sony на овај начин подстиче кориснике да користе званичне системе.

Крај једне ере за стриминг сервисе на PS3

Ова информација долази у тренутку када конзола губи дио функционалности. Netflix је објавио да од марта укида подршку за своју апликацију на PlayStation 3 платформи. Подсјећања ради, корисници су некада морали користити посебан диск за приступ овом сервису, прије него што је апликација постала доступна за преузимање 2010. године.

Иако PS3 више није у фокусу модерног гејминга, његова улога као приступачног Blu-ray плејера и даље је значајна. Уколико конзола није била повезана на интернет дуже вријеме, препоручљиво је ажурирати систем како би се задржала функционалност и у 2026. години. Sony овим потезом показује да њихови најуспјешнији уређаји имају изузетно дуг животни вијек.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Soni plejstejšn

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

15

23

Драматичан снимак: Ракета пала поред руског новинара, хитно пребачен у болницу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner