Logo
Large banner

Дончић убацио 60 поена у НБА лиги

Аутор:

АТВ

20.03.2026

08:07

Коментари:

0
Лука Дончић
Фото: Таnjug/AP Photo/David Zalubowski

Лука Дончић одиграо је спектакуларан меч и против Мајамија и убацио 60 поена у побједи Лејкерса.

Лука Дончић води Лејкерсе у плеј-оф НБА лиге. На гостовању Мајамију је донио побједу (134:126) и то на спектакуларан начин - убацио је 60 поена (9/13 за два, 9/17 за три, 15/19 са пенала). Уз то је имао 7 скокова, 5 украдених лопти и 3 асистенције. Једноставно, радио је баш све на паркету. Треба додати и да је 39 поена дао у другом полувремену када се меч ломио.

Пратио га је невјероватни Леброн Џејмс који има 41 годину и наставља да доминира. За 38 минута на паркету је уписао трипл-дабл - 19 поена, 15 скокова и 10 асистенција. Остин Ривс је додао 18, преноси Мондо.

Месар

Регион

Месар годинама мамио дјецу преко друштвених мрежа

На другој страни су се истакли Бем Адебајо (28, 10sk) и Тајлер Хиро (21, 8sk, 5as). Српски репрезентативац Никола Јовић је меч одгледао са клупе и могао је да види симултанку Луке Дончића који је био нерјешива енигма. Захваљујући њему су Лејкерси на скору 45-25 и трећи су на Западу.

Лука Дончић је са 60 убачених поена одиграо трећи најбољи меч у НБА каријери. Или може да се каже и да дијели друго мјесто, како вам је драже. Најбољу утакмицу имао је против Атланте 2024. године када је убацио чак 73 поена.

Са 60 против Мајамија је изједначио број поена које је убацио Њујорк Никсима 2022. године. Треба додати и да је оба споменута меча имао у дресу Даласа, тако да му је ово најбољи меч у дресу Лејкерса.

Резултати

  • Шарлот - Орландо 130:111
  • Вашингтон - Детроит 95:117
  • Чикаго - Кливленд 110:115
  • Мајами - Лејкерси 126:134
  • Њу Орлеанс - ЛА Клиперси 105:99
  • Сан Антонио - Финикс 101:100
  • Јута - Милвоки 128:96
  • Сакраменто - Филаделфија 118:139

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лука Дончић

НБА

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

30

Заборавите некретнине: Један од најбогатијих Срба открио у шта треба улагати

10

23

Избио пожар у стану у Теслићу, огласила се полиција

10

21

Бањалучанин узимао климе из продавнице и није их платио

10

17

У бруталној сачекуши претукли младића моткама: Мрежама кружи узнемирујући видео

10

17

Најбоље фризуре са Оскара 2026: Како звијезде носе кратку косу и волумен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner