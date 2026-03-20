Дончић убацио 60 поена у НБА лиги

Аутор:АТВ
20.03.2026
08:07
Коментари:0
Лука Дончић одиграо је спектакуларан меч и против Мајамија и убацио 60 поена у побједи Лејкерса.
Лука Дончић води Лејкерсе у плеј-оф НБА лиге. На гостовању Мајамију је донио побједу (134:126) и то на спектакуларан начин - убацио је 60 поена (9/13 за два, 9/17 за три, 15/19 са пенала). Уз то је имао 7 скокова, 5 украдених лопти и 3 асистенције. Једноставно, радио је баш све на паркету. Треба додати и да је 39 поена дао у другом полувремену када се меч ломио.
Пратио га је невјероватни Леброн Џејмс који има 41 годину и наставља да доминира. За 38 минута на паркету је уписао трипл-дабл - 19 поена, 15 скокова и 10 асистенција. Остин Ривс је додао 18, преноси Мондо.
Регион
На другој страни су се истакли Бем Адебајо (28, 10sk) и Тајлер Хиро (21, 8sk, 5as). Српски репрезентативац Никола Јовић је меч одгледао са клупе и могао је да види симултанку Луке Дончића који је био нерјешива енигма. Захваљујући њему су Лејкерси на скору 45-25 и трећи су на Западу.
Лука Дончић је са 60 убачених поена одиграо трећи најбољи меч у НБА каријери. Или може да се каже и да дијели друго мјесто, како вам је драже. Најбољу утакмицу имао је против Атланте 2024. године када је убацио чак 73 поена.
Са 60 против Мајамија је изједначио број поена које је убацио Њујорк Никсима 2022. године. Треба додати и да је оба споменута меча имао у дресу Даласа, тако да му је ово најбољи меч у дресу Лејкерса.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
30
10
23
10
21
10
17
10
17
Тренутно на програму